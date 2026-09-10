Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto de 2026 para superar la línea de pobreza, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para no caer bajo la línea de indigencia, ese mismo hogar requirió $726.469 durante el mes.
Durante agosto, tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron 2,6% respecto de julio. En la comparación interanual, la CBA registró una suba del 39,6%, mientras que la CBT avanzó 38,3%.
La Canasta Básica Alimentaria determina el ingreso necesario para cubrir los requerimientos alimentarios esenciales y establece la línea de indigencia. Por su parte, la Canasta Básica Total incorpora, además de alimentos, otros bienes y servicios y se utiliza como referencia para medir la línea de pobreza.
Cuánto necesitó cada tipo de hogar en agosto
Familia / canasta básica.
Según el INDEC, los montos de agosto para superar las líneas de indigencia y pobreza fueron los siguientes:
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