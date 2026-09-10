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10 de septiembre de 2026 - 16:46
Canasta Básica.

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

El INDEC actualizó los valores de las canastas básicas correspondientes a agosto y difundió los montos necesarios para distintos tipos de hogares.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Canasta Básica (imagen creada con IA).

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Canasta básica / pobreza e indigencia (foto ilustrativa).
INDEC.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre e indigente en julio

Durante agosto, tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron 2,6% respecto de julio. En la comparación interanual, la CBA registró una suba del 39,6%, mientras que la CBT avanzó 38,3%.

La Canasta Básica Alimentaria determina el ingreso necesario para cubrir los requerimientos alimentarios esenciales y establece la línea de indigencia. Por su parte, la Canasta Básica Total incorpora, además de alimentos, otros bienes y servicios y se utiliza como referencia para medir la línea de pobreza.

Cuánto necesitó cada tipo de hogar en agosto

Familia / canasta básica.

Familia / canasta básica.

Según el INDEC, los montos de agosto para superar las líneas de indigencia y pobreza fueron los siguientes:

  • Una persona adulta equivalente
    • Para no ser indigente: $235.103,36
    • Para no ser pobre: $519.578,43
  • Familia de 3 integrantes
    • Compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años.
    • Para no ser indigente: $578.354,27
    • Para no ser pobre: $1.278.162,94
  • Familia de 4 integrantes
    • Compuesta por un hombre de 35 años, una mujer de 31 años, un niño de 6 y una niña de 8 años.
    • Para no ser indigente: $726.469,38
    • Para no ser pobre: $1.605.497,35
  • Familia de 5 integrantes
    • Compuesta por una pareja de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años.
    • Para no ser indigente: $764.085,92
    • Para no ser pobre: $1.688.629,90

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