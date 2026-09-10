Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

Canasta Básica (imagen creada con IA).

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto de 2026 para superar la línea de pobreza, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para no caer bajo la línea de indigencia, ese mismo hogar requirió $726.469 durante el mes.

Durante agosto, tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron 2,6% respecto de julio. En la comparación interanual, la CBA registró una suba del 39,6%, mientras que la CBT avanzó 38,3%.

La Canasta Básica Alimentaria determina el ingreso necesario para cubrir los requerimientos alimentarios esenciales y establece la línea de indigencia. Por su parte, la Canasta Básica Total incorpora, además de alimentos, otros bienes y servicios y se utiliza como referencia para medir la línea de pobreza.

Cuánto necesitó cada tipo de hogar en agosto Familia / canasta básica. Según el INDEC, los montos de agosto para superar las líneas de indigencia y pobreza fueron los siguientes:

Una persona adulta equivalente Para no ser indigente: $235.103,36 Para no ser pobre: $519.578,43

Familia de 3 integrantes Compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años. Para no ser indigente: $578.354,27 Para no ser pobre: $1.278.162,94

Familia de 4 integrantes Compuesta por un hombre de 35 años, una mujer de 31 años, un niño de 6 y una niña de 8 años. Para no ser indigente: $726.469,38 Para no ser pobre: $1.605.497,35

Familia de 5 integrantes Compuesta por una pareja de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años. Para no ser indigente: $764.085,92 Para no ser pobre: $1.688.629,90



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