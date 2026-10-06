Natación, ciclismo y running: el desafío que llevó a Javier Cura al Ironman

Natación, ciclismo y running forman parte de una misma exigencia en el triatlón. Javier Cura representó a Jujuy en el Ironman de Buenos Aires y contó cómo se prepara para combinar las tres disciplinas en una competencia que demanda constancia, planificación y resistencia.

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Durante una entrevista con Arriba Jujuy , Cura habló sobre la preparación que requiere el triatlón, el crecimiento de esta disciplina en Jujuy y cómo la actividad física terminó convirtiéndose en una parte central de su vida.

“El objetivo no es ir a ganar. El objetivo es encontrar algo que te haga bien, que mejore tu salud y encontrar un grupo que te contenga” “El objetivo no es ir a ganar. El objetivo es encontrar algo que te haga bien, que mejore tu salud y encontrar un grupo que te contenga”

Cura explicó que Ironman es una marca vinculada a competencias de triatlón que contempla diferentes distancias.

Entre ellas se encuentra el Ironman 70.3, modalidad en la que compitieron recientemente los representantes jujeños en Buenos Aires, además de la distancia completa o “Full Ironman”.

Esta última implica aproximadamente 3,9 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de carrera a pie, todo durante una misma jornada.

Para los deportistas amateurs, completar una prueba de esas características puede demandar entre 12 y 14 horas.

Una competencia contra uno mismo

Aunque el Ironman tiene categorías competitivas y atletas profesionales, Cura explicó que para buena parte de quienes practican la disciplina el desafío principal pasa por superar los propios límites.

“Es una competencia más con uno mismo que contra otras personas” “Es una competencia más con uno mismo que contra otras personas”

En las categorías amateur, los participantes se dividen principalmente por edades. Cura destacó que incluso existen deportistas mayores de 60 años participando y casos de atletas de alrededor de 80 años que lograron completar competencias Ironman.

El triatlón crece en Jujuy

La delegación jujeña que participó en Buenos Aires estuvo integrada, según estimó Cura, por entre 10 y 12 deportistas pertenecientes a diferentes equipos.

Además, destacó que cada vez son más las personas que se acercan al triatlón en la provincia y que varios deportistas ya tienen como objetivo participar de una competencia Ironman prevista en Jujuy para febrero.

Cura también destacó a Loli Riarte como uno de los principales referentes y pioneros de la disciplina en la provincia.

“Siempre está ahí, te apoya, te da un consejo y hasta te presta equipamiento si te falta. Para nosotros es un referente”, señaló.

Cómo se prepara un triatleta

Natación, ciclismo y running son las tres disciplinas que forman parte del triatlón. Sin embargo, Cura aclaró que la preparación no consiste simplemente en entrenar cada actividad de manera independiente.

Explicó que es fundamental contar con una planificación y, especialmente, con el acompañamiento de profesionales que permitan combinar correctamente las cargas de entrenamiento.

“Hay que entrenar inteligentemente. El triatlón no son tres actividades separadas, es un deporte completo” “Hay que entrenar inteligentemente. El triatlón no son tres actividades separadas, es un deporte completo”

En su caso, entrena con el equipo de Synergy, acompañado por Martín Colochini, y aseguró que es posible sostener una preparación con una rutina organizada sin abandonar el trabajo ni la vida social.

Una hora diaria durante la semana y entrenamientos algo más largos durante los fines de semana pueden formar parte de una preparación amateur, siempre dependiendo del objetivo de cada deportista.

“Mi objetivo es llegar viejo en condiciones”

Cura contó que siempre estuvo relacionado con la actividad física. A lo largo de su vida practicó fútbol, ciclismo y otras disciplinas hasta acercarse con mayor seriedad al triatlón durante la pandemia.

Con el paso del tiempo, el deporte pasó a ocupar otro lugar en su vida.

“Necesitás una rutina y un estilo de vida saludable para mantenerte bien. Mi objetivo es llegar viejo en condiciones” “Necesitás una rutina y un estilo de vida saludable para mantenerte bien. Mi objetivo es llegar viejo en condiciones”

La preparación también modificó otros hábitos: dormir mejor, cuidar la alimentación y ordenar los horarios forman parte del proceso.

Para Cura, sin embargo, la clave está en encontrar un equilibrio y no convertir la preparación deportiva en algo incompatible con la vida cotidiana.

El deporte como forma de vida

Más allá de los tiempos, las posiciones o los resultados, Cura resaltó el aspecto social y personal del triatlón.

Para muchos deportistas, explicó, la actividad permite encontrar un grupo, compartir experiencias y mantener contacto con la naturaleza mientras entrenan en lugares como los diques y distintos caminos de Jujuy.

“El objetivo es encontrar algo que te haga bien a vos, que mejore tu salud y un grupo donde puedas charlar. El contacto con la naturaleza también te llena de energía”, resumió.