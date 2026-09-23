Una mujer denunció que fue retenida contra de su voluntad y que habría sido víctima de abusos

Personal policial intervino el pasado martes en un domicilio ubicado sobre la avenida Párroco Marshke de la Capital jujeña luego de que el Centro de Monitoreo 911 alertara sobre una posible situación de secuestro contra una mujer.

Al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos por un hombre que reaccionó de manera agresiva e insultó los efectivos policiales por lo que fue demorado de manera inmediata en el lugar.

Operativo policial Durante la intervención, el personal policial se entrevistó nuevamente con una mujer que se encontraba en la vivienda, quien informó que había otra persona en el piso superior.

Tras insistirle para que descendiera, los efectivos lograron que la víctima saliera del inmueble y al descender manifestó que permanecía allí contra su voluntad y que había sufrido distintos tipos de abusos.

Ante esta situación, se activó el protocolo de protección y asistencia para víctimas de violencia familiar y de género y el hombre fue trasladado a una dependencia policial quedando a disposición de la Justicia. Si sos víctima de violencia de género comunícate al 0800-888-4363. El programa “Podemos Hablar, Jujuy te escucha” es una de las campañas del Consejo Provincial de la Mujer que funciona las 24 horas los 365 días del año.

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