miércoles 23 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de septiembre de 2026 - 14:13
Jujuy.

Una mujer denunció que fue retenida contra de su voluntad y que habría sido víctima de abusos

El hecho se registró en Avda. Párroco Marshke de la capital jujeña, luego de la denuncia de la mujer un hombre fue detenido por la policía.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Operativo Policial

Personal policial intervino el pasado martes en un domicilio ubicado sobre la avenida Párroco Marshke de la Capital jujeña luego de que el Centro de Monitoreo 911 alertara sobre una posible situación de secuestro contra una mujer.

Lee además
Rescataron a una mujer de 89 años en el Paraje Vallecito
Jujuy.

Rescataron a una mujer de 89 años en el Paraje Vallecito
Rescataron a una mujer de 75 años en una zona remota de Barrancas
Jujuy.

Rescataron a una mujer de 75 años en una zona remota de Barrancas

Al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos por un hombre que reaccionó de manera agresiva e insultó los efectivos policiales por lo que fue demorado de manera inmediata en el lugar.

Operativo policial

Durante la intervención, el personal policial se entrevistó nuevamente con una mujer que se encontraba en la vivienda, quien informó que había otra persona en el piso superior.

Tras insistirle para que descendiera, los efectivos lograron que la víctima saliera del inmueble y al descender manifestó que permanecía allí contra su voluntad y que había sufrido distintos tipos de abusos.

Ante esta situación, se activó el protocolo de protección y asistencia para víctimas de violencia familiar y de género y el hombre fue trasladado a una dependencia policial quedando a disposición de la Justicia.

Si sos víctima de violencia de género comunícate al 0800-888-4363. El programa “Podemos Hablar, Jujuy te escucha” es una de las campañas del Consejo Provincial de la Mujer que funciona las 24 horas los 365 días del año.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rescataron a una mujer de 89 años en el Paraje Vallecito

Rescataron a una mujer de 75 años en una zona remota de Barrancas

FNE 2026: cortes, restricciones y transporte por la Elección de la Representante Nacional

Perico: un motociclista está grave tras chocar con una Kangoo en Ruta 45

Trata de personas en Jujuy: el delito cambió y la frontera norte es una zona clave

Lo que se lee ahora
Violento choque y vuelco en San Antonio 
Jujuy.

Violento vuelco y choque en San Antonio: el conductor quedó atrapado en la camioneta

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural
Jujuy.

FNE 2026: Color y emoción en el desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural

Pampita vuelve a Jujuy y estará en la Elección Nacional de la FNE 2026 video
Emoción.

Pampita vuelve a Jujuy y estará en la Elección Nacional de la FNE 2026

Pampita reina de los estudiantes 1994.   video
Recuerdo.

El día que Pampita se coronó reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Pampita.
Fiesta.

Pampita estará en la FNE 2026: las fotos inéditas de cuando fue reina en Jujuy

Encontraron a un hombre muerto en una calle de Alto Comedero (Foto generada con IA)
Policiales.

Encontraron a un hombre muerto en una calle de Alto Comedero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel