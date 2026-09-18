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18 de septiembre de 2026 - 08:42
Jujuy.

Rescataron a una mujer de 75 años en una zona remota de Barrancas

La mujer estaba a unos 18 kilómetros de Barrancas, en una zona de difícil acceso. Fue estabilizada y trasladada tras un posible principio de ACV.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Rescataron a una mujer de 75 años en una zona remota de Barrancas

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La situación se produjo en una zona de difícil acceso, ubicada a unos 18 kilómetros de Barrancas, donde el camino solo permitía avanzar en vehículo hasta determinado punto. Desde allí, quienes participaron del operativo debieron continuar a pie para poder llegar hasta la mujer.

La mujer fue estabilizada antes del traslado

Al arribar al lugar, la paciente se encontraba estable. De acuerdo con la información brindada, habría presentado un principio de ACV, por lo que fue examinada y estabilizada antes de iniciar el regreso. Para poder trasladarla con seguridad, fue inmovilizada mediante una tabla de primeros auxilios y luego comenzó el operativo de evacuación desde el paraje.

La asistencia estuvo a cargo de personal policial y del SAME, que trabajaron en el lugar para poder concretar el traslado.

Una mujer de 75 años fue rescatada en Mojón Grande luego de presentar síntomas compatibles con un principio de ACV.

Una mujer de 75 años fue rescatada en Mojón Grande luego de presentar síntomas compatibles con un principio de ACV.

Un rescate en una zona de difícil acceso

La geografía del lugar presentó una dificultad adicional. El terreno accidentado y las pendientes obligaron a extremar las precauciones durante todo el recorrido. El operativo demandó un traslado cuidadoso, especialmente por el estado de salud de la mujer y por la imposibilidad de llegar con vehículos hasta el punto exacto donde se encontraba.

Finalmente, la paciente pudo ser retirada del lugar y asistida tras atravesar un trayecto complejo en una zona alejada de los centros urbanos.

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