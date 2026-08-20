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20 de agosto de 2026 - 11:10
Jujuy.

Rescataron a dos personas en Molulo en medio del frío intenso

Una mujer de 40 años y un hombre de 76 fueron asistidos en Molulo tras un operativo desplegado por las bajas temperaturas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La intervención se produjo en medio de bajas temperaturas y condiciones climáticas adversas en la zona de Molulo. El procedimiento dio continuidad al operativo iniciado horas antes, cuando se conoció que varias personas tenían dificultades para avanzar en un sector de montaña ubicado a varias horas del pueblo de Tilcara.

Cómo comenzó el operativo en Molulo

La alerta inicial se produjo después de que dos personas llegaran hasta un domicilio para pedir ayuda y presentaran síntomas compatibles con hipotermia. Según la información policial, estas personas indicaron además que durante el recorrido habían quedado otras dos personas esperando asistencia.

A partir de ese aviso se organizó una comitiva para ingresar a la zona de Campo Laguna. A partir de ese aviso se organizó una comitiva para ingresar a la zona de Campo Laguna.

La información conocida previamente daba cuenta de un hombre de 76 años que había quedado imposibilitado de continuar caminando por el frío. El hombre había sido encontrado durante un recorrido entre Campo Laguna y Molulo y manifestó que no podía seguir avanzando.

Quienes se encontraban con él le proporcionaron abrigo mientras se gestionaba la llegada de los equipos de emergencia. En sectores elevados también se habían reportado nevadas y temperaturas muy bajas.

Rescataron a una mujer de 40 años y a un hombre de 76

Durante la madrugada, personal dependiente de la Unidad Regional 3 de Humahuaca avanzó hacia el paraje Campo Laguna junto con diferentes organismos.

La comitiva estuvo integrada por:

  • Bomberos de la Policía.
  • Bomberos Voluntarios.
  • Cuerpo de Infantería.
  • Personal sanitario del Hospital de Tilcara.
  • Efectivos policiales.

Finalmente, los equipos lograron llegar hasta una mujer de 40 años y un hombre de 76, quienes fueron asistidos y retirados del lugar.

De acuerdo con la actualización policial, el procedimiento finalizó con ambas personas rescatadas.

Un operativo en una zona de difícil acceso

Molulo se encuentra en una zona rural de montaña del departamento Tilcara y el acceso puede demandar varias horas de recorrido.

La primera información brindada por Bomberos Voluntarios señalaba que el sector donde se produjo la emergencia se encontraba a unas 12 horas de Tilcara, dependiendo de las condiciones del camino y del desplazamiento.

Las bajas temperaturas, la presencia de nieve y las características del terreno condicionaron el ingreso de los equipos.

Por este motivo, el procedimiento requirió la participación conjunta de diferentes áreas policiales, bomberos y personal de salud para poder llegar hasta las personas que necesitaban asistencia.

  • Rescataron a dos personas en el paraje Campo Laguna.
  • Se trata de una mujer de 40 años y un hombre de 76.
  • El operativo se desarrolló en la zona de Molulo, departamento Tilcara.
  • La alerta se produjo en medio de bajas temperaturas y nevadas.
  • Participaron policías, bomberos y personal del Hospital de Tilcara.

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