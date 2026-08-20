jueves 20 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2026 - 10:01
Jujuy.

Rescataron un gato onza en Palma Sola y trabajan para devolverlo a su hábitat

El animal fue encontrado en buen estado general en una zona rural de Palma Sola y trasladado al CAFAJu para su evaluación y posterior liberación.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Palma Sola: rescataron un gato onza y preparan su liberación

Palma Sola: rescataron un gato onza y preparan su liberación

Rescataron un gato onza en Palma Sola y será liberado en una zona segura

Rescataron un gato onza en Palma Sola y será liberado en una zona segura

Un ejemplar adulto de gato onza u ocelote fue hallado en el paraje 7 Aguas, en Palma Sola, luego de quedar atrapado en inmediaciones de un puesto rural. El animal se encontraba en buen estado general y quedó bajo custodia del Centro de Atención a la Fauna Autóctona Jujeña (CAFAJU), que tendrá a su cargo su posterior liberación.

Lee además
salta: inspeccionan el rio arias tras el hallazgo de yacares y alertan por el mascotismo
Noa.

Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo
Yacaré en Palpalá -  El animal fue encontrado en una represa de Papel NOA. Desde el CAFAJu explicaron que no es común hallar esta especie en la zona.
Jujuy.

Rescataron una yacaré en Palpalá

El procedimiento comenzó durante la noche del 16 de agosto, cuando un vecino dio aviso al Comando de Prevención Ambiental y Rural sobre la presencia del animal.

El ejemplar estaba dentro de una jaula trampa en Palma Sola

Al llegar al lugar, el personal constató que se trataba de un ejemplar adulto de gato onza que se encontraba dentro de una jaula trampa. De acuerdo con la información brindada por el Comando de Prevención Ambiental y Rural, el animal presentaba un buen estado general. Ante esta situación se dio intervención al CAFAJU para avanzar con el procedimiento correspondiente.

Durante el 17 de agosto, integrantes del Comando Rural y Ambiental regresaron al paraje junto con personal del CAFAJU y una comitiva del Ministerio.

Rescataron un gato onza en Palma Sola y será liberado en una zona segura

Rescataron un gato onza en Palma Sola y será liberado en una zona segura

El gato onza quedó bajo cuidado del CAFAJU

El operativo estuvo encabezado por el oficial principal Nahuel Robles y contó con la participación del biólogo Eduardo Vargas. Los especialistas trasladaron al ejemplar desde la jaula trampa hacia una jaula de transporte adecuada para garantizar su seguridad durante el traslado.

Desde ese momento, el animal quedó bajo custodia del CAFAJU. El organismo será el encargado de determinar el momento y el lugar para su posterior liberación, que se realizará en un sector alejado de zonas pobladas y con condiciones adecuadas para su regreso al ambiente natural.

¿Qué es el gato onza?

El gato onza es el nombre común con el que también se conoce al ocelote (Leopardus pardalis), un felino silvestre que habita distintas regiones de América. En Argentina se lo encuentra principalmente en zonas de selva y monte del norte del país, donde cumple un rol importante como depredador dentro del ecosistema.

Se caracteriza por su pelaje amarillento con manchas y rosetas oscuras, su cuerpo robusto y un tamaño mayor al de un gato doméstico. Es un animal principalmente solitario y de hábitos nocturnos, que se alimenta de pequeños mamíferos, aves y reptiles.

En este caso, gato onza y ocelote hacen referencia a la misma especie, aunque los nombres comunes pueden variar según la región.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo

Rescataron una yacaré en Palpalá

Traslado histórico: 30 leones y tigres dejaron el ex zoo de Luján

La estrategia detrás de una pelea inolvidable en Jujuy: el "Animal" Tolaba recordó el combate con Acero Cali

Por qué "farmear aura" genera rechazo: la mirada de una psicóloga jujeña

Lo que se lee ahora
Acoso escolar (foto ilustrativa). video
Prevención.

Fallo histórico por acoso escolar en Jujuy: la Justicia dictó medidas de protección para una adolescente

Por  Federico Franco

Las más leídas

Sin clases en los colegios católicos.
Jujuy.

Algunos colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes: cuáles son

Acoso escolar (foto ilustrativa). video
Prevención.

Fallo histórico por acoso escolar en Jujuy: la Justicia dictó medidas de protección para una adolescente

Farmear aura: qué significa y cómo hacerlo en grupo. 
Redes

Farmear aura: qué significa y cómo hacerlo en grupo

Jujuy: dramático parte tras el desbarranco en la Cuesta de Lipán
Tragedia.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: una de las personas heridas tiene muerte cerebral

René Boggione - Médico | Todo Jujuy  video
Historias.

El discípulo de Favaloro en Jujuy: "Todo lo que hago es herencia de él", aseguró René Boggione

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel