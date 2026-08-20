Rescataron un gato onza en Palma Sola y trabajan para devolverlo a su hábitat

Rescataron un gato onza en Palma Sola y será liberado en una zona segura

Un ejemplar adulto de gato onza u ocelote fue hallado en el paraje 7 Aguas, en Palma Sola , luego de quedar atrapado en inmediaciones de un puesto rural. El animal se encontraba en buen estado general y quedó bajo custodia del Centro de Atención a la Fauna Autóctona Jujeña (CAFAJU), que tendrá a su cargo su posterior liberación.

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El procedimiento comenzó durante la noche del 16 de agosto , cuando un vecino dio aviso al Comando de Prevención Ambiental y Rural sobre la presencia del animal.

Al llegar al lugar, el personal constató que se trataba de un ejemplar adulto de gato onza que se encontraba dentro de una jaula trampa. De acuerdo con la información brindada por el Comando de Prevención Ambiental y Rural, el animal presentaba un buen estado general . Ante esta situación se dio intervención al CAFAJU para avanzar con el procedimiento correspondiente.

Durante el 17 de agosto , integrantes del Comando Rural y Ambiental regresaron al paraje junto con personal del CAFAJU y una comitiva del Ministerio.

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El gato onza quedó bajo cuidado del CAFAJU

El operativo estuvo encabezado por el oficial principal Nahuel Robles y contó con la participación del biólogo Eduardo Vargas. Los especialistas trasladaron al ejemplar desde la jaula trampa hacia una jaula de transporte adecuada para garantizar su seguridad durante el traslado.

Desde ese momento, el animal quedó bajo custodia del CAFAJU. El organismo será el encargado de determinar el momento y el lugar para su posterior liberación, que se realizará en un sector alejado de zonas pobladas y con condiciones adecuadas para su regreso al ambiente natural.

¿Qué es el gato onza?

El gato onza es el nombre común con el que también se conoce al ocelote (Leopardus pardalis), un felino silvestre que habita distintas regiones de América. En Argentina se lo encuentra principalmente en zonas de selva y monte del norte del país, donde cumple un rol importante como depredador dentro del ecosistema.

Se caracteriza por su pelaje amarillento con manchas y rosetas oscuras, su cuerpo robusto y un tamaño mayor al de un gato doméstico. Es un animal principalmente solitario y de hábitos nocturnos, que se alimenta de pequeños mamíferos, aves y reptiles.

En este caso, gato onza y ocelote hacen referencia a la misma especie, aunque los nombres comunes pueden variar según la región.