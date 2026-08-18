Traslado histórico: 30 leones y tigres dejaron el ex zoo de Luján

En un traslado sin precedentes, 30 felinos dejan el exzoo de Luján rumbo a dos santuarios en el exterior.

Los 30 animales, tigres y leones, que se encontraban en el ex Zoológico de Luján fueron trasladados en un operativo que se puso

Los 30 animales, tigres y leones, que se encontraban en el ex Zoológico de Luján fueron trasladados en un operativo que se puso

Treinta leones y tigres del exzoológico de Luján comenzaron un viaje histórico hacia una nueva vida , lejos del encierro y del contacto directo con visitantes. El operativo internacional, considerado inédito por su magnitud, fue encabezado por la organización Four Paws y tiene como destino dos santuarios ubicados en Sudáfrica y Estados Unidos.

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Los animales dejaron el predio bonaerense en cajas especiales de acero, preparadas para garantizar ventilación, seguridad y monitoreo durante el traslado. Desde allí fueron llevados en camiones hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se completaron los trámites para iniciar el viaje al exterior.

El grupo fue dividido en dos contingentes. Quince felinos viajarán a Lionsrock, un santuario de Sudáfrica ubicado cerca de la ciudad de Bethlehem, que cuenta con alrededor de 1.250 hectáreas destinadas al cuidado de grandes felinos rescatados. Allí serán recibidos nueve tigres y seis leones.

Los otros quince animales tendrán como destino The Wild Animal Sanctuary, en Colorado, Estados Unidos , una reserva de aproximadamente 4.000 hectáreas preparada para albergar animales provenientes de situaciones de cautiverio . Entre los ejemplares trasladados se encuentran leones como Stanley, Scar y Joe, y tigres como Kiko y Dylan.

Años de cautiverio y un nuevo comienzo

El exzoológico de Luján fue clausurado en 2020, después de años de denuncias por maltrato animal y cuestionamientos por las condiciones en las que permanecían los animales. Uno de los puntos más cuestionados era la práctica que permitía el contacto directo entre visitantes y especies salvajes, algo que generó fuertes críticas de organizaciones proteccionistas.

Desde el cierre del establecimiento, una de las grandes preguntas fue qué hacer con los cientos de animales que todavía permanecían dentro del predio. Tras años de negociaciones entre autoridades argentinas y organizaciones internacionales, este traslado marca una de las etapas más importantes del proceso de reubicación.

En un traslado sin precedentes, 30 felinos dejan el exzoo de Luján rumbo a dos santuarios en el exterior.

Por qué no pueden volver a la vida silvestre

Aunque el viaje representa una mejora enorme para los felinos, los santuarios no son una liberación plena en la naturaleza. Muchos de estos animales nacieron o pasaron gran parte de su vida en cautiverio, por lo que no podrían sobrevivir solos en un ambiente silvestre, conseguir alimento ni relacionarse adecuadamente con otros ejemplares.

Por eso, los santuarios funcionan como espacios de protección y bienestar. Allí los animales vivirán en recintos amplios, bajo supervisión especializada, sin espectáculos y sin contacto directo con visitantes. La prioridad será que puedan moverse, descansar, vincularse con otros ejemplares compatibles y vivir con condiciones más cercanas a sus necesidades naturales.

Cómo fue el operativo de rescate

El traslado requirió una logística compleja. Durante los días previos, cada animal fue sedado, evaluado por veterinarios y colocado en una caja individual de transporte. Desde pequeñas aberturas, los equipos pueden darles agua, alimento o asistencia durante el viaje, que demandará varias horas hasta llegar a los santuarios.

La preparación se realizó con extremo cuidado, ya que cualquier falla podía poner en riesgo la vida de los animales. Los felinos pasaron su última noche en el predio dentro de sus cajas, monitoreados y ubicados cerca de los ejemplares con los que compartían sus recintos, para reducir el estrés del proceso.

Qué pasará con los animales que quedan en Luján

El operativo no cierra definitivamente la situación del exzoológico. En el predio todavía permanecen otros felinos y distintas especies, por lo que el proceso de reubicación continuará en próximas etapas. Four Paws asumió el compromiso de hacerse cargo de todos los grandes felinos incluidos en el acuerdo firmado con las autoridades nacionales y los responsables del predio.

La situación de otros animales aún no tiene una solución definitiva. Entre ellos se encuentran aves, cebras, camellos, un mono caí y Yony, un chimpancé de 57 años que vivió durante años en condiciones de fuerte humanización y que requiere cuidados especiales.

Una historia que interpela

El traslado de los 30 leones y tigres de Luján no es solo una operación logística: también expone un cambio de época en la relación entre las personas y los animales en cautiverio. La idea de exhibir especies salvajes como entretenimiento pierde fuerza frente a una mirada que los reconoce como seres sintientes y exige condiciones de vida más dignas.

Para estos felinos, el viaje representa el final de una etapa marcada por el encierro y el comienzo de una vida con más espacio, cuidados y respeto. No será la libertad absoluta, pero sí una reparación posible después de años en un modelo de encierro que ya no encuentra lugar en la sensibilidad social actual.

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