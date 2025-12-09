Del ex zoo de Luján a un santuario en Europa: comienza una nueva vida para Gordo, Florencia y Flora

Flora será trasladada a principios del 2026 a un santuario en Países Bajos (Four Paws) Los osos tuvieron problemas en la dentadura por el cautiverio (Four Paws) La tigresa Flora vive en una jaula de apenas 4 metros cuadrados (Four Paws) Gordo es atendido por los veterinarios de Four Paws en Luján (Four Paws)

Gordo, Florencia y Flora, los primeros tres animales del ex zoológico de Luján, comenzarán un proceso de traslado a santuarios especializados, un paso que simboliza el cambio de paradigma en el trato y cuidado de la fauna silvestre en Argentina. Se trata de un movimiento que busca dejar atrás el viejo modelo de exhibición interactiva para avanzar hacia espacios dedicados a la recuperación, protección y bienestar real de los animales.

Oso Gordo es atendido por los veterinarios de Four Paws en Luján (Four Paws) La decisión se enmarca en la transformación del predio, que dejó de funcionar como zoológico tradicional para reconvertirse en un espacio orientado a la rehabilitación y al trabajo junto a organizaciones internacionales y expertos en fauna. Para Gordo, un oso pardo, y las monas Florencia y Flora, el traslado representa el comienzo de una vida en entornos amplios, naturales y alejados del contacto forzado con visitantes.

Según informó el Ministerio de Ambiente, este proceso implica rigurosos estudios veterinarios, trámites internacionales y un acompañamiento constante para garantizar que los animales puedan adaptarse sin estrés. Los santuarios de destino cuentan con estándares de conservación de primer nivel, donde cada especie recibe cuidados específicos, dietas controladas y estímulos que favorecen comportamientos propios de su naturaleza.

La tigresa La tigresa Flora vive en una jaula de apenas 4 metros cuadrados (Four Paws) Del zoo al santuario: Un cambio que impulsa una mirada ética y responsable La salida de estos tres animales marca un precedente para los más de 500 individuos que aún permanecen en el ex zoo de Luján. Para organizaciones conservacionistas, este traslado representa un avance significativo hacia políticas públicas que priorizan el bienestar animal por sobre la explotación recreativa.

El predio, que durante años fue cuestionado por permitir el contacto directo con grandes felinos y otras especies, enfrenta ahora un proceso de reorganización basado en principios de conservación moderna. Esto incluye la eliminación de prácticas invasivas, la evaluación de cada animal para determinar su destino adecuado y la planificación de futuros traslados hacia santuarios en Argentina y el exterior. osos Los osos tuvieron problemas en la dentadura por el cautiverio (Four Paws) Especialistas señalan que este tipo de cambios se inscribe en una tendencia mundial que reemplaza el concepto de zoológico tradicional por espacios de rescates, cría responsable, rewilding y preservación, en los que la prioridad es que los animales vivan con la mayor libertad posible, sin presiones humanas ni condiciones artificiales que afecten su bienestar. Para Gordo, Florencia y Flora, el viaje representa mucho más que un cambio de predio: es la oportunidad de recuperar comportamientos naturales, transitar espacios silenciosos y vivir los próximos años con dignidad y respeto. Para la sociedad argentina, es el recordatorio de que las transformaciones profundas comienzan cuando se pone en el centro algo tan simple como esencial: la vida de los animales importa.

