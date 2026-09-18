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18 de septiembre de 2026 - 08:41
Jujuy.

Primavera 2026: cuánto cuestan las flores en Jujuy

Se acerca el 21 de septiembre y las flores amarillas vuelven a ser protagonistas en esta primavera 2026. ¿Cuánto cuesta regalar un ramo en Jujuy?

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Por  Judith Girón
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Los vendedores consultados coincidieron en que los precios se mantienen en comparación con el año pasado y señalaron que buscan ofrecer alternativas para distintos bolsillos.

Las flores amarillas, las más buscadas

Entre las variedades que comienzan a llegar se encuentran los girasoles, lirios, rosas y astromelias. Los comerciantes explicaron que la llegada de flores amarillas es paulatina y que esperan mayor movimiento durante los próximos días.

Flores: precios y variedades

  • Rosa por unidad: $2.000
  • Ramo de 2 girasoles y 1 rosa: $10.000
  • Ramo con lirio amarillo y rosa: $10.000
  • Lirio amarillo por unidad: entre $7.000 y $8.000
  • Girasol: $3.000
  • Girasoles preparados: $5.000
  • Ramo con girasoles: $12.000
  • Girasoles grandes: hasta $50.000
  • Rosas: $3.000
  • 2 rosas: $5.000
  • 3 rosas: $7.000
  • Astromelia preparada: $3.000
  • Otros ramos preparados: alrededor de $12.000

Los comerciantes indicaron que parte de las flores llega desde Cochabamba y que los precios se mantienen para facilitar el acceso a quienes buscan llevar un presente.

El 21 de septiembre, el día más esperado

Los vendedores señalaron que el mayor movimiento se espera alrededor del domingo y, especialmente, el lunes 21 de septiembre, Día de la Primavera y del Estudiante.

También anticiparon que algunos comercios podrían trabajar el domingo en horario corrido, aunque al momento de la entrevista aguardaban la autorización correspondiente.

Flores para regalar, enamorar y celebrar

Además de las tradicionales flores amarillas, los comerciantes contaron que durante esta época también aumenta la demanda para casamientos y otros festejos.

Una flor puede convertirse en un regalo para celebrar la llegada de la primavera, o simplemente expresar afecto. Como resumió una de las vendedoras durante la entrevista: “Creo que todos queremos regalar una flor”.

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