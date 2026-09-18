Primavera 2026: cuánto cuestan las flores en Jujuy

A pocos días de la llegada de la primavera , Canal 4 recorrió distintos puestos de venta de flores para conocer los precios y las variedades disponibles para regalar el próximo 21 de septiembre.

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Los vendedores consultados coincidieron en que los precios se mantienen en comparación con el año pasado y señalaron que buscan ofrecer alternativas para distintos bolsillos.

Entre las variedades que comienzan a llegar se encuentran los girasoles, lirios, rosas y astromelias. Los comerciantes explicaron que la llegada de flores amarillas es paulatina y que esperan mayor movimiento durante los próximos días.

Los comerciantes indicaron que parte de las flores llega desde Cochabamba y que los precios se mantienen para facilitar el acceso a quienes buscan llevar un presente.

El 21 de septiembre, el día más esperado

Los vendedores señalaron que el mayor movimiento se espera alrededor del domingo y, especialmente, el lunes 21 de septiembre, Día de la Primavera y del Estudiante.

También anticiparon que algunos comercios podrían trabajar el domingo en horario corrido, aunque al momento de la entrevista aguardaban la autorización correspondiente.

Flores para regalar, enamorar y celebrar

Además de las tradicionales flores amarillas, los comerciantes contaron que durante esta época también aumenta la demanda para casamientos y otros festejos.

Una flor puede convertirse en un regalo para celebrar la llegada de la primavera, o simplemente expresar afecto. Como resumió una de las vendedoras durante la entrevista: “Creo que todos queremos regalar una flor”.