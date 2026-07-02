Mundial 2026: Portugal venció a Croacia y enfrentará a España en octavos

Portugal venció a Croacia. Portugal ante Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026.

Portugal derrotó 2-1 a Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026 y avanzó a los octavos, instancia en la que enfrentará a España.

El conjunto croata se puso en ventaja durante el segundo tiempo, pero Portugal reaccionó con un penal convertido por Cristiano Ronaldo y logró quedarse con el partido gracias a un cabezazo de Gonçalo Ramos en los minutos finales.

El primer gol válido del encuentro llegó a los 52 minutos. Ivan Perisic aprovechó una desatención de la defensa portuguesa y convirtió el 1-0 en Toronto. Cuatro minutos después, Igor Matanovic volvió a enviar la pelota a la red para Croacia, pero la acción fue anulada por una posición adelantada previa de Nikola Vlasic.

Portugal ante Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026. Portugal también tuvo un gol invalidado a los 60 minutos. Cristiano Ronaldo controló con categoría una pelota alta dentro del área y definió por encima de Dominik Livakovic, aunque la jugada quedó anulada por un presunto fuera de juego.

A los 65 minutos, el árbitro fue llamado por el VAR para revisar una acción ocurrida tras un tiro de esquina. Luego de observar las imágenes, sancionó un agarrón de Vlasic sobre Renato Veiga y cobró penal para Portugal. Cristiano Ronaldo se hizo cargo de la ejecución y, a los 67, convirtió el 1-1 para devolverle la igualdad al seleccionado portugués. Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, Portugal encontró el gol de la clasificación en tiempo de descuento. Gonçalo Ramos conectó un cabezazo decisivo y estableció el 2-1 definitivo, que dejó eliminado al conjunto croata y aseguró el pase portugués a la siguiente ronda. Portugal enfrentará a España en los octavos de final, luego de que la Roja eliminara a Austria por 3-0.

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