"El género no condiciona la capacidad": el mensaje de una ingeniera jujeña

La ingeniera química Manuela Poma compartió en Canal 4 su experiencia dentro de una profesión históricamente vinculada a los hombres y aseguró que las mujeres tienen las mismas capacidades para desarrollarse en cualquier ámbito laboral.

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Durante la entrevista, sostuvo que la sociedad atraviesa importantes cambios y que, aunque todavía existen experiencias de desigualdad, no deben convertirse en una barrera para quienes quieren estudiar o trabajar en ingeniería.

“Como mujeres tenemos exactamente las mismas capacidades que los hombres. Nunca sentí en mi carrera ni en mi desarrollo profesional que el género me condicionara”, afirmó.

Poma contó que su primera experiencia laboral fue en una fábrica dedicada a la refinación de grasas y aceites, donde el 98% del personal estaba integrado por hombres.

Ingresó como pasante mientras estudiaba y, tres meses después, tras la renuncia de su jefa, le ofrecieron quedar a cargo del área. Tenía 22 años y reconoció que sintió temor ante la responsabilidad. “No me sentía capaz ni a la altura, pero las personas que me rodeaban me impulsaron y me dijeron que confiaban en mí”, recordó.

También explicó que al principio intentó ocultar su sensibilidad por temor a que no la tomaran en serio. Con el tiempo comprendió que podía desempeñar su trabajo sin dejar de ser ella misma.

“Nunca dejen de ser ustedes adonde vayan. Encontré otro ser humano del otro lado y nunca dejaron de llamarme para tomar decisiones”, expresó.

Un mensaje para los jóvenes

La ingeniera relató que eligió Ingeniería Química porque inicialmente quería estudiar Ingeniería Nuclear y esa carrera le brindaba una base cercana. Con el avance de sus estudios descubrió la amplitud del campo profesional y sus múltiples posibilidades.

Al cerrar la entrevista, alentó a los jóvenes a no definir su futuro por la cantidad de hombres o mujeres presentes en una carrera.

“Estudiá lo que te guste. No importa cuántos varones o mujeres haya. Si te gusta, mandale para adelante. El miedo siempre va a estar, pero hay que hacerlo con miedo y todo”, concluyó.