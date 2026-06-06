Día de la Ingeniería: pensar, planificar y construir el futuro

Cada 6 de junio celebramos el Día de la Ingeniería y, el 16 del mismo mes, el Día del Ingeniero . Son fechas que nos invitan a poner en valor una profesión amplia, diversa y profundamente vinculada con el desarrollo de la sociedad. Está presente en la infraestructura, la producción, la energía, la minería, la industria, las comunicaciones, los sistemas de información y en cada avance tecnológico que transforma la vida cotidiana.

Desde la ingeniería civil, de minas, industrial, eléctrica, electrónica, mecánica, química, agronómica, informática y de sistemas, entre muchas otras especialidades, cada rama aporta conocimiento, método y capacidad técnica para resolver problemas concretos. Allí donde hay una obra, una red, una planta productiva, un sistema de control, una base de datos, una comunicación segura o una solución tecnológica, hay también pensamiento ingenieril aplicado al servicio de la comunidad.

Uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo es llevar más pensamiento técnico y productivo a la toma de decisiones públicas . Las sociedades que progresan no son aquellas que improvisan, sino aquellas que planifican, invierten en conocimiento y convierten la ciencia, la ingeniería y la tecnología en herramientas concretas de desarrollo. Un proyecto de país no puede construirse únicamente desde la discusión normativa o administrativa. También necesita infraestructura, ciencia aplicada, tecnología, industria, datos, eficiencia, control, innovación y capacidad de ejecución.

En este contexto, la ingeniería en sistemas y las disciplinas afines ocupan hoy un lugar estratégico . Sobre ellas descansan gran parte de los procesos modernos de información, automatización, conectividad, ciberseguridad, inteligencia artificial, gestión de datos y transformación digital de las instituciones. Ya no se trata solamente de programar o administrar computadoras. Se trata de diseñar arquitecturas, proteger información crítica, integrar sistemas, auditar procesos, asegurar servicios, automatizar tareas y convertir datos en conocimiento útil para tomar mejores decisiones.

Por eso, la ingeniería deja de ser solamente una profesión asociada a obras, máquinas, sistemas o procesos, y pasa a ocupar un lugar central en la soberanía de un país. En el siglo XXI, la soberanía también se juega en la infraestructura digital, en los datos, en la conectividad, en los centros de procesamiento, en la inteligencia artificial y en la capacidad de comprender, auditar y gobernar las tecnologías que usamos.

Por ello, la soberanía digital no se declama: se construye. Y se construye con ingenieros, técnicos, científicos, universidades, empresas, Estado e inversión sostenida. Argentina no puede limitarse a ser usuaria pasiva de tecnologías diseñadas y administradas fuera de su territorio. Debe aprovechar las herramientas globales cuando aportan valor, pero también desarrollar una estrategia híbrida, con infraestructura propia, centros de datos locales y regionales, sistemas interoperables, nubes gubernamentales seguras, inteligencia artificial aplicada a problemas nacionales y capacidades técnicas para no depender siempre de decisiones tomadas en otros centros de poder.

Las nuevas herramientas de inteligencia artificial ya no solo responden preguntas: programan, automatizan procesos, analizan información y asisten en decisiones complejas. Por eso, quedarse únicamente en el rol de consumidor tecnológico sería una nueva forma de dependencia. En el fondo, el riesgo es avanzar hacia una suerte de tecnocesarismo, donde el poder real no lo tiene quien gobierna formalmente, sino quien controla la nube, los datos, los algoritmos y las plataformas que condicionan la vida pública y privada. Frente a ese escenario, el desafío no es aislarse del mundo, sino participar de esta revolución con inteligencia propia, infraestructura propia, gobernanza democrática y un proyecto productivo nacional.

También es necesario hablar de gobernanza. No alcanza con tener servidores, conectividad, software o inteligencia artificial si no existen reglas claras sobre quién administra los datos, dónde se alojan, bajo qué jurisdicción se procesan, cómo se protegen, cómo se auditan los algoritmos y de qué manera se garantiza la interoperabilidad de los sistemas públicos. Gobernar datos no es simplemente almacenarlos: es clasificarlos, protegerlos, trazarlos, respaldarlos y convertirlos en una herramienta para mejorar la gestión, la transparencia y los servicios a la ciudadanía.

En la Reforma de la Constitución de Jujuy del año 2023, incorporamos temas profundamente vinculados con este debate: democratización del conocimiento, inclusión digital, democratización de la tecnología y la innovación, inteligencia artificial o no humana, protección de datos personales y acción de habeas data. No fueron incorporaciones menores ni decorativas. Fueron una señal de época: la Provincia comenzó a reconocer constitucionalmente que el conocimiento, la tecnología, los datos y la inteligencia artificial forman parte de los nuevos derechos, de las nuevas responsabilidades del Estado y de las nuevas condiciones para el desarrollo.

Pero reconocer estos derechos también implica prepararse para los nuevos riesgos. La inteligencia artificial, los agentes autónomos y las plataformas digitales pueden mejorar procesos, detectar errores y optimizar servicios, pero también abrir nuevas vulnerabilidades, facilitar ataques informáticos o dejar en evidencia dependencias críticas. Por eso, una política tecnológica seria debe prever contingencias, infraestructura local, respaldo de datos, ciberseguridad, planes de continuidad y capacidad de respuesta ante fallas, cortes de conectividad o incidentes que afecten sistemas esenciales. No se trata solo de innovar, sino también de garantizar resiliencia: contar con nodos, servicios críticos, mecanismos de respaldo y alternativas operativas que permitan seguir funcionando aun cuando una parte de la infraestructura digital falle.

Durante mucho tiempo, los grandes proyectos se pensaban a décadas. Hoy, con la velocidad de la tecnología, la inteligencia artificial y los nuevos sistemas productivos, el futuro parece llegar cada vez más rápido. Por eso la ingeniería tiene una misión decisiva: convertir el conocimiento en soluciones concretas y ayudar a que el desarrollo no sea producto de la improvisación, sino de la planificación, la capacidad profesional y la decisión de construir.

Celebrar la ingeniería es reconocer una manera profesional de mirar la realidad y transformarla, no alcanza con saber hacer: la formación del ingeniero incorpora método, responsabilidad, criterio técnico, sentido ético y respeto por las normas, para que cada solución sea segura, eficiente y útil para la sociedad.

Por todo esto, mi saludo afectuoso a todos los ingenieros e ingenieras.

Ing. Carlos Catacata