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23 de julio de 2026 - 19:04
Jujuy.

Cómo está la Quebrada de Humahuaca tras el incendio y el temporal de viento

Después del incendio que afectó la zona de Volcán y de las fuertes ráfagas registradas en distintos puntos de Jujuy, mejoraron las condiciones meteorológicas.

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Federico Franco
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El fuego se inició el martes y se propagó rápidamente por los cerros, lo que obligó a extremar las precauciones en Volcán y sectores cercanos. Tras varias horas de trabajo, el incendio dejó un saldo estimado de 650 hectáreas quemadas.

A este escenario se sumaron las intensas ráfagas de viento norte, que provocaron interrupciones del servicio eléctrico, voladuras de chapas, caída de árboles y otros daños materiales tanto en el norte provincial como en San Salvador de Jujuy.

Incendio en Volc&aacute;n.

Incendio en Volcán.

Ya no rige la alerta por viento Zonda

De acuerdo con la información meteorológica disponible, no se prevén nuevos episodios de viento fuerte en el norte de Jujuy y la alerta amarilla por viento Zonda dejó de estar vigente.

En Humahuaca, el Servicio Meteorológico Nacional informó cielo cubierto y una temperatura de 16,6 °C durante la tarde. Para los próximos días se esperan jornadas frías durante las mañanas, pero con un progresivo ascenso de las temperaturas máximas.

El viernes se prevé una mínima de 4 °C y una máxima de 17 °C, mientras que el sábado la temperatura oscilará entre 2 °C y 18 °C. Para el domingo se anticipan valores de entre 2 °C y 17 °C. El lunes sería la jornada más templada, con una máxima cercana a los 21 °C.

El viento afect&oacute; a la Quebrada de Humahuaca y otras zonas de Jujuy.

El viento afectó a la Quebrada de Humahuaca y otras zonas de Jujuy.

Temperaturas bajo cero en La Quiaca

En La Quiaca, el panorama será más frío durante las primeras horas del día. El pronóstico contempla una mínima de 3 °C y una máxima de 14 °C para el viernes.

El sábado la temperatura podría descender hasta los -3 °C, aunque la máxima alcanzaría los 18 °C. Para el domingo se espera una mínima de -1 °C y una máxima de 18 °C, mientras que el lunes los registros se ubicarían entre 0 °C y 18 °C.

Rutas transitables con precaución

El último reporte de Seguridad Vial indica que varias rutas provinciales y nacionales se encuentran transitables, aunque se solicita circular con especial cuidado.

En la Ruta Nacional 9, a la altura del río Las Burras, se recomienda precaución por la acumulación de arena y la presencia de fuertes vientos. También figuran con circulación precautoria la Ruta Provincial 75, a la altura de Barrancas; la Ruta Provincial 37, en el camino hacia El Talar; y la Ruta Provincial 73, en el sector de Puerta de Zenta.

Además, se pide conducir con cuidado en la Ruta Nacional 52, desde Salinas Grandes hasta el empalme con la Ruta Provincial 70, debido a la presencia de baches.

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, respetar la señalización y consultar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje hacia la Quebrada o la Puna.

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