Foto de archivo

El Torneo Metropolitano 2026 de la Liga Jujeña de Fútbol continúa avanzando y ya tiene confirmados los próximos enfrentamientos de Primera División, tanto en la rama femenina como en la masculina. La nueva instancia se disputará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, en diferentes escenarios deportivos de la provincia.

La programación quedó establecida durante la reunión del Consejo Directivo realizada el martes por la noche. Además de definir los cruces, se ratificó que los equipos mejor ubicados en la tabla general conservarán la ventaja de jugar como locales.

Cómo se jugará la nueva instancia del Torneo Metropolitano A diferencia de las primeras eliminatorias, esta etapa se resolverá a partido único, por lo que cada encuentro será decisivo para continuar en competencia.

En caso de que los equipos terminen empatados al cumplirse los 90 minutos, la clasificación se definirá directamente mediante tiros desde el punto penal. Los partidos se desarrollarán en los estadios Líbero Bravo, Papel NOA, La Tablada y Emilio Fabrizzi.

Torneo Metropolitano: programación del 27, 28 y 29 de noviembre Viernes 27 de noviembre Estadio Líbero Bravo Alberdi vs. Atlético Palpalá — Masculino, 17:00. Estadio Papel NOA Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano — Femenino, 15:00.

Gimnasia de Jujuy vs. Talleres de Perico — Masculino, 17:00. Estadio La Tablada Universitarios vs. Palermo — Femenino, 16:00. Sábado 28 de noviembre Estadio Emilio Fabrizzi Altos Hornos Zapla vs. Gorriti — Femenino, 15:00.

Altos Hornos Zapla vs. Gorriti — 17:00. Estadio La Tablada Luján vs. La Viña — Femenino, 19:00.

Luján vs. La Viña — Masculino, 21:00. Domingo 29 de noviembre Estadio La Tablada Lavalle vs. Cuyaya — Masculino, 17:00. Con los cruces establecidos, los equipos afrontarán una nueva etapa eliminatoria en la que deberán conseguir la victoria en los 90 minutos o imponerse en la definición por penales para continuar en el Torneo Metropolitano 2026.

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