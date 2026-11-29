River ganó y pasó a semifinales

River Plate se impuso 1-0 sobre Instituto en condición de visitante en un partido en el que construyó múltiples ocasiones de gol y falló dos penales que pudieron ampliar la diferencia. El único tanto del encuentro lo convirtió Gonzalo Montiel a los 13 minutos de la etapa inicial, con un remate de derecha desde el centro del área tras un saque de esquina.

Gol de Montiel y el primer penal fallado El conjunto visitante comenzó con aproximaciones tempranas, entre ellas un cabezazo desviado de Sebastián Driussi a los 3 minutos tras un centro de Santiago Espíndola, y un remate bloqueado a Tomás Galván a los 12, asistido por Ángel Correa.

Un minuto después del gol de Montiel, a los 15, Leonel Mosevich cometió una infracción con la mano dentro del área que derivó en penal para River. A los 17 minutos, Driussi ejecutó la pena máxima con un remate de derecha que dio en el poste izquierdo. Poco después, a los 18, Correa probó desde fuera del área tras una contra iniciada por Thiago Almada y el balón salió apenas desviado junto al palo derecho.

Segundo tiempo con variantes, otro penal y cierre con tensión En el complemento, River modificó su frente de ataque al inicio con el ingreso de Lucas Beltrán por Driussi a los 45 minutos, mientras que a los 47 Galván volvió a inquietar con un tiro desviado desde el centro del área. Instituto, por su parte, buscó lastimar con pelotas paradas y centros —con intervenciones de Diego Sosa, Gustavo Abregú y Mosevich— y movió el banco en distintos pasajes con los ingresos de Jeremías Lázaro, Facundo Suárez y Nicolás Guerra, entre otros.

A los 82 minutos, River tuvo una nueva chance desde los doce pasos luego de que Tomás Galván recibiera una falta dentro del área sancionada a Marcos Ledesma. Thiago Almada se hizo cargo del remate con la derecha a ras de suelo, pero el disparo fue detenido. Dos minutos más tarde, a los 84, Almada dispuso de otra ocasión dentro del área tras una asistencia de Correa que se fue cerca del palo derecho. En los minutos finales también se registró el ingreso de Marcos Acuña por Francisco Ortega a los 79, en el marco de un cierre en el que el marcador no volvió a modificarse. Ahora el equipo de Núñez enfrentará de local a Independiente en las semifinales del Torneo Clausura.

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