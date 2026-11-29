La eliminación de Gimnasia de Jujuy en Puerto Madryn marcó el cierre de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026. Con las cuatro llaves resueltas, ya están definidos los cruces y el calendario de la próxima instancia, que determinará quiénes disputarán la final por el segundo ascenso.
El Reducido de la Primera Nacional 2026 entró en su tramo decisivo y ya tiene a sus cuatro semifinalistas. Luego de la eliminación de Gimnasia de Jujuy frente a Deportivo Madryn, quedaron definidos los equipos que buscarán el segundo boleto a la Liga Profesional.
Los clasificados son Deportivo Madryn, Atlanta, Colón de Santa Fe y Tristán Suárez. Los cuatro deberán superar una nueva serie de eliminación directa para mantener vivo el sueño de jugar en la máxima categoría durante 2027.
Cabe recordar que Godoy Cruz ya consiguió el primer ascenso de la temporada, luego de consagrarse campeón del torneo.
Así quedaron los cruces de semifinales
La próxima instancia tendrá dos enfrentamientos:
- Deportivo Madryn vs. Atlanta: el equipo chubutense abrirá la serie como local y el Bohemio definirá en su estadio.
- Colón de Santa Fe vs. Tristán Suárez: el Sabalero jugará el primer encuentro en Santa Fe y la revancha será en cancha del conjunto bonaerense.
Las semifinales se disputarán en partidos de ida y vuelta. Atlanta y Tristán Suárez tendrán ventaja deportiva por su mejor ubicación en la tabla general, por lo que avanzarán a la final en caso de igualdad en el resultado global.
Gimnasia de Jujuy cerró su participación
El equipo jujeño quedó eliminado luego de perder 2 a 1 frente a Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre. Si bien había conseguido una ventaja de 1 a 0 en el encuentro de ida, el resultado de la revancha dejó el marcador global igualado 2 a 2.
Por su mejor posición en la fase regular, el conjunto chubutense obtuvo el pase a semifinales y ahora deberá medirse con Atlanta.
Así, el Lobo se despidió de la posibilidad de pelear por el segundo ascenso y comenzará a proyectar la próxima temporada.
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