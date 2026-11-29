La Fiesta Provincial del Deporte vuelve al Teatro Mitre con los tradicionales Cóndores

El deporte de Jujuy tendrá su noche de reconocimiento el próximo martes 15 de diciembre , cuando se lleve adelante una nueva edición de la Fiesta Provincial del Deporte . El encuentro tendrá como escenario al Teatro Mitre, donde se distinguirá a quienes sobresalieron en las diferentes disciplinas a lo largo de la temporada.

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¡Felicidades! Nicolás Clady ganó el Cóndor de Oro como mejor deportista del año en Jujuy

La organización está a cargo del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy, cuya comisión directiva trabaja actualmente en la elaboración de la nómina de premiados y en los preparativos de la ceremonia.

Uno de los momentos centrales será la entrega de los tradicionales Cóndores de Plata , destinados a reconocer a deportistas federados por sus desempeños y resultados en las distintas especialidades. Además, se conocerá quién recibirá el Cóndor de Oro , la máxima distinción de la noche.

La celebración no estará destinada únicamente a los atletas. Durante la ceremonia también se destacará el aporte de dirigentes y periodistas que, desde distintos espacios, contribuyen al desarrollo y la difusión de la actividad deportiva en la provincia.

De esta manera, la fiesta buscará poner en valor tanto los logros competitivos como el trabajo que sostiene el crecimiento de las instituciones y las diferentes disciplinas.

Quién ganó el último Cóndor de Oro

La edición anterior se realizó en Tilcara y tuvo como principal protagonista al tirador jujeño Nicolás Clady, quien recibió el Cóndor de Oro por su destacada temporada deportiva durante 2025.

Ahora, la expectativa está puesta en conocer quién será el próximo deportista que se quedará con el máximo galardón y cuáles serán las figuras reconocidas en cada disciplina.

Con el regreso de la ceremonia al Teatro Mitre, Jujuy se prepara para cerrar el año deportivo con una celebración que reunirá a representantes de distintas actividades y reconocerá el esfuerzo de quienes llevan adelante el deporte provincial.