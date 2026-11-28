Franco Colapinto largará desde el puesto 14 en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 este domingo, luego de quedar eliminado en la segunda tanda clasificatoria (Q2). El piloto argentino no consiguió meterse entre los diez mejores y terminó dos posiciones por detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.
La clasificación se disputó este sábado en el circuito de Lusail, después de una última práctica libre complicada para el equipo francés, que había mostrado dificultades en el rendimiento de sus monoplazas.
Colapinto avanzó a la Q2, pero no pudo meterse entre los diez mejores
El argentino logró superar la primera tanda clasificatoria (Q1) con lo justo. Registró un tiempo de 1:24.274 y consiguió avanzar en el puesto 16, mientras que Pierre Gasly tuvo una mejor vuelta y se ubicó décimo.
En la Q2, Colapinto intentó mejorar sus registros, pero no logró alcanzar los tiempos necesarios para ingresar entre los diez pilotos que disputarían la última instancia.
Finalmente, quedó 14° en la clasificación general. En tanto, Gasly consiguió avanzar y terminó 12°, dejando a Colapinto por detrás de su compañero.
Los problemas de Alpine durante el fin de semana
El rendimiento del equipo francés volvió a estar bajo la lupa durante la jornada. Alpine había tenido inconvenientes en los frenos de sus monoplazas y Gasly también sufrió problemas durante la segunda práctica libre.
En la última sesión de entrenamientos, Colapinto había finalizado 16°, con un registro de 1:24.638, mientras que el francés terminó 14°.
El argentino también había reconocido las dificultades para encontrar buenas sensaciones con el auto durante el viernes.
Cuándo corre Colapinto el Gran Premio de Qatar
La carrera principal del Gran Premio de Qatar se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 13 horas de Argentina, en el circuito de Lusail.
Colapinto partirá desde la 14° posición y buscará avanzar durante la competencia para acercarse a la zona de puntos.
La prueba será una nueva oportunidad para el piloto argentino de cerrar el fin de semana con un resultado positivo en la recta final de la temporada de Fórmula 1.
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