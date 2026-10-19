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19 de octubre de 2026 - 07:37
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Jujuy Básquet cayó ante Hindú Club en su debut en La Liga Argentina

Jujuy Básquet perdió frente al conjunto cordobés en el estadio Federación. Los dirigidos por Guillermo Tasso tuvieron dificultades para sostener su juego ofensivo.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto: Jujuy Básquet

Foto: Jujuy Básquet

Jujuy Básquet comenzó su participación en La Liga Argentina con una derrota por 77-69 ante Hindú Club de Córdoba. El encuentro se disputó anoche en el estadio Federación Jujeña, que contó con una importante presencia de público, y tuvo como árbitros a Nicolás D'Anna y Ariel Mukdsi.

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El equipo dirigido por Guillermo Tasso logró mantenerse en partido durante el primer cuarto, pero la visita comenzó a establecer diferencias en el segundo período y consiguió sostener la ventaja hasta el cierre.

Hindú Club sacó ventaja en el segundo cuarto

El inicio del encuentro fue equilibrado, con ambos equipos alternando aciertos y errores, y buscando convertir desde el perímetro.

Jujuy Básquet llegó a sacar una diferencia de nueve puntos cuando restaban cuatro minutos para finalizar el primer cuarto, gracias a dos transiciones rápidas y una recuperación de pelota. Sin embargo, Hindú reaccionó y consiguió igualar el marcador sobre el cierre para terminar 21-21.

En el segundo período, el conjunto cordobés mejoró su efectividad ofensiva y comenzó a tomar el control del partido. Con Abratte en la conducción, los lanzamientos de Bejar y el aporte de Everett en la zona pintada, Hindú aprovechó las imprecisiones del equipo local.

Jujuy Básquet cometió errores no forzados y perdió varias pelotas por pases fallidos. La visita capitalizó esas situaciones y se fue al descanso largo con una ventaja de 41-35.

Las dificultades de Jujuy Básquet para descontar

En el tercer cuarto, Hindú Club amplió la diferencia con un parcial de 9-2 durante los primeros cinco minutos. Su trabajo defensivo y la efectividad desde el perímetro le permitieron cerrar ese período arriba por 54-45.

Uno de los principales problemas del conjunto jujeño fue su baja efectividad en los lanzamientos de tres puntos: convirtió solamente 7 de 35 intentos, equivalente al 20%.

En el último cuarto, los cordobeses administraron la ventaja y aprovecharon los ataques fallidos de Jujuy Básquet, que buscaba reducir la diferencia. Hindú llegó a estar 19 puntos arriba en el marcador.

Sobre el final, los dirigidos por Guillermo Tasso lograron descontar y achicar la distancia, aunque no consiguieron revertir el resultado. El equipo visitante terminó imponiéndose por 77-69.

Bejar, de Hindú Club, fue el máximo anotador del encuentro con 17 puntos. En Jujuy Básquet, Tambucci encabezó el goleo con 14 unidades, seguido por Beigier, que aportó 13.

De esta manera, el conjunto jujeño inició la temporada con una derrota como local, en una noche en la que los espectadores acompañaron al equipo y colmaron las tribunas del estadio Federación.

Síntesis

Jujuy Básquet 69: Inicial: Stelhi (9), Tambucci (14-3t), Conti (9-1t), Beigier (13-1t), Caicedo (8). Ingresaron: Di Muccio (7-1t), Ballarena (2), Nistal, Kusnier (7-1t), López. DT: Guillermo Tasso.

Hindú Club 77: Everett (13-1t), Pedano (8-1t), Arn Bustamante (9), Bruno (11-1t), Bejar (17-3t). Ingresaron: Abratte (7-1t), Folmer (9-3t), Ligorria (3-1t). DT: Gustavo Miravet.

Parciales: 21-21, 14-20, 10-17 y 24-19.
Progresivo: 21-21, 35-41, 45-54 y 69-77.
Jueces: Nicolás D´Anna y Ariel Mukdsi.
Comisionado Técnico: Román Guantay.
Estadio: “Federación Jujeña”.

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