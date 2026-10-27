Chile: un tornado azotó Requínoa y hubo inundaciones en Las Condes. 

Un tornado de categoría 2 causó graves destrozos este lunes en Requínoa, una comuna de la región de O’Higgins, en Chile . El temporal dejó alrededor de 80 viviendas afectadas, daños en un establecimiento educativo y numerosas complicaciones por la caída de árboles y postes del alumbrado público.

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La región chilena de O’Higgins fue escenario de importantes destrozos tras el paso de un tornado de categoría 2 por la comuna de Requínoa .

El fenómeno, registrado este lunes, dejó cerca de 80 casas dañadas y provocó destrozos en un establecimiento educativo, además de derribar árboles y postes del alumbrado público .

Con vientos que alcanzaron velocidades de entre 179 y 217 kilómetros por hora , el tornado causó los mayores daños en la zona de Villa Jardín. Las fuertes ráfagas destrozaron techos y cercos perimetrales de numerosas casas y dejaron a cerca de 4.000 hogares sin luz .

El impacto del tornado también quedó reflejado en el testimonio de una vecina, que no pudo contener las lágrimas al recordar lo sucedido. La mujer contó que debió refugiarse para ponerse a salvo mientras el fenómeno avanzaba con una fuerza devastadora.

Los destrozos también alcanzaron al colegio Tricahue, donde varios paneles cedieron ante la intensidad de las ráfagas. Frente a esta situación, los responsables del establecimiento colaboraron con maquinaria propia para retirar y levantar las estructuras caídas.

En medio de los destrozos que dejó el tornado en Requínoa, otra emergencia mantenía en alerta a Chile. Las fuertes precipitaciones afectaban a distintos sectores precordilleranos de la Región Metropolitana y complicaban la situación de los habitantes.

Los Condes: hubo inundaciones y varias casas sin luz

Las intensas lluvias también provocaron complicaciones en Las Condes, donde el desborde de la Quebrada Honda generó nuevas inundaciones.

El sector ya había sufrido un episodio similar el 8 de octubre. Esta vez, el agua ingresó en viviendas, anegó calles, arrastró autos y dejó a más de 10.000 clientes sin electricidad.

El riesgo de nuevos aluviones y deslizamientos de tierra llevó al Senapred a declarar la Alerta Roja en diez comunas de la Región Metropolitana chilena.

La medida preventiva se tomó ante la posibilidad de nuevas emergencias asociadas al fenómeno del “Súper Niño” y abarca sectores precordilleranos de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

El sector de El Arrayán, en Lo Barnechea, fue uno de los más afectados por las fuertes lluvias. Las precipitaciones desencadenaron aluviones que bajaron desde las zonas montañosas y arrastraron barro, piedras, troncos y ramas, lo que agravó la situación en el área.

El barro y las rocas que descendieron desde los cerros quedaron acumulados sobre los caminos, dificultaron la circulación y despertaron preocupación entre los vecinos.

Uno de los puntos más comprometidos fue Huallalolén. De acuerdo con los cálculos de un residente, entre 200 y 300 personas podrían haber quedado aisladas, debido a que la acumulación de materiales bloqueó los accesos al sector.