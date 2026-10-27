Un telescopio de la NASA está sin control y sus restos podrían caer en Argentina

La NASA confirmó que el telescopio espacial Swift, que lleva casi 22 años orbitando la Tierra , reingresará de manera descontrolada a la atmósfera durante las próximas semanas. El observatorio dejó de funcionar el 20 de octubre debido a la pérdida progresiva de altura y, aunque la mayor parte de su estructura se desintegrará, algunos fragmentos podrían alcanzar la superficie terrestre. Argentina se encuentra dentro de la extensa franja geográfica donde podrían caer restos.

Mundo. La NASA prepara una inédita misión para evitar la caída del telescopio Swift

La agencia espacial estadounidense todavía no determinó una fecha exacta ni un lugar de impacto. Sin embargo, considera que las probabilidades de que los fragmentos provoquen daños a personas son bajas.

El observatorio Neil Gehrels Swift, lanzado en noviembre de 2004, realizó su última observación científica el pasado 20 de octubre, cuando se encontraba a menos de 275 kilómetros de altura.

A esa distancia, la resistencia de la atmósfera terrestre comenzó a afectar su funcionamiento y le impidió mantener los instrumentos apuntando de manera estable hacia sus objetivos astronómicos.

La NASA explicó que el aumento de la actividad solar intensificó la resistencia atmosférica y aceleró el descenso del satélite, que ya no cuenta con capacidad para recuperar su órbita.

En agosto, la agencia y la empresa Katalyst Space descartaron una maniobra de rescate que buscaba elevar nuevamente el telescopio mediante la nave robótica LINK, debido a dificultades técnicas.

¿El telescopio Swift puede caer en Argentina?

Según la información difundida sobre su trayectoria orbital, los posibles restos podrían alcanzar una extensa franja del planeta que comprende desde el centro de México hasta gran parte de Sudamérica, además de amplias superficies oceánicas.

Esto incluye sectores del territorio argentino, aunque no significa que exista una trayectoria confirmada hacia el país.

Telescopio Swift.

Durante su ingreso a la atmósfera, el telescopio estará expuesto a temperaturas extremas que provocarán la desintegración de gran parte de su estructura. Algunas piezas podrían resistir ese proceso, pero la posibilidad de que ocasionen daños se considera reducida.

Qué descubrió Swift durante sus 22 años en el espacio

Swift fue diseñado inicialmente para una misión de apenas dos años, pero permaneció operativo durante casi 22. Su principal objetivo era estudiar los estallidos de rayos gamma, considerados las explosiones más potentes del universo.

Durante su trayectoria observó más de 2.000 estallidos de rayos gamma y más de 1.400 supernovas. Además, sus investigaciones contribuyeron a la publicación de aproximadamente 7.000 trabajos científicos.

Una de sus características más importantes era su capacidad de detectar explosiones cósmicas y orientar rápidamente sus instrumentos para estudiarlas, generalmente en alrededor de un minuto.

El telescopio deja un archivo público de aproximadamente 12 terabytes, con más de 1,5 millones de imágenes y observaciones que continuarán siendo utilizadas por investigadores.

Mientras tanto, la NASA sigue evaluando alternativas para reemplazar las capacidades científicas que proporcionó Swift durante más de dos décadas.