martes 27 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de octubre de 2026 - 18:05
Mundo.

Un telescopio de la NASA está sin control y sus restos podrían caer en Argentina

La NASA confirmó que el telescopio Swift reingresará a la atmósfera en las próximas semanas. Argentina está dentro de la posible zona de caída.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Telescopio Swift.

Telescopio Swift.

La NASA confirmó que el telescopio espacial Swift, que lleva casi 22 años orbitando la Tierra, reingresará de manera descontrolada a la atmósfera durante las próximas semanas. El observatorio dejó de funcionar el 20 de octubre debido a la pérdida progresiva de altura y, aunque la mayor parte de su estructura se desintegrará, algunos fragmentos podrían alcanzar la superficie terrestre. Argentina se encuentra dentro de la extensa franja geográfica donde podrían caer restos.

Lee además
La NASA busca rescatar al telescopio espacial Swift y que no caiga a la Tierra.
Mundo.

La NASA prepara una inédita misión para evitar la caída del telescopio Swift
NASA lanzó al espacio el telescopio Nancy Grace Roman
Mundo.

NASA lanzó al espacio el telescopio Nancy Grace Roman

La agencia espacial estadounidense todavía no determinó una fecha exacta ni un lugar de impacto. Sin embargo, considera que las probabilidades de que los fragmentos provoquen daños a personas son bajas.

¿Por qué el telescopio Swift está cayendo hacia la Tierra?

El observatorio Neil Gehrels Swift, lanzado en noviembre de 2004, realizó su última observación científica el pasado 20 de octubre, cuando se encontraba a menos de 275 kilómetros de altura.

Telescopio Swift.

Telescopio Swift.

A esa distancia, la resistencia de la atmósfera terrestre comenzó a afectar su funcionamiento y le impidió mantener los instrumentos apuntando de manera estable hacia sus objetivos astronómicos.

La NASA explicó que el aumento de la actividad solar intensificó la resistencia atmosférica y aceleró el descenso del satélite, que ya no cuenta con capacidad para recuperar su órbita.

En agosto, la agencia y la empresa Katalyst Space descartaron una maniobra de rescate que buscaba elevar nuevamente el telescopio mediante la nave robótica LINK, debido a dificultades técnicas.

¿El telescopio Swift puede caer en Argentina?

Según la información difundida sobre su trayectoria orbital, los posibles restos podrían alcanzar una extensa franja del planeta que comprende desde el centro de México hasta gran parte de Sudamérica, además de amplias superficies oceánicas.

Esto incluye sectores del territorio argentino, aunque no significa que exista una trayectoria confirmada hacia el país.

Telescopio Swift.

Telescopio Swift.

Durante su ingreso a la atmósfera, el telescopio estará expuesto a temperaturas extremas que provocarán la desintegración de gran parte de su estructura. Algunas piezas podrían resistir ese proceso, pero la posibilidad de que ocasionen daños se considera reducida.

Qué descubrió Swift durante sus 22 años en el espacio

Swift fue diseñado inicialmente para una misión de apenas dos años, pero permaneció operativo durante casi 22. Su principal objetivo era estudiar los estallidos de rayos gamma, considerados las explosiones más potentes del universo.

Durante su trayectoria observó más de 2.000 estallidos de rayos gamma y más de 1.400 supernovas. Además, sus investigaciones contribuyeron a la publicación de aproximadamente 7.000 trabajos científicos.

Una de sus características más importantes era su capacidad de detectar explosiones cósmicas y orientar rápidamente sus instrumentos para estudiarlas, generalmente en alrededor de un minuto.

El telescopio deja un archivo público de aproximadamente 12 terabytes, con más de 1,5 millones de imágenes y observaciones que continuarán siendo utilizadas por investigadores.

Mientras tanto, la NASA sigue evaluando alternativas para reemplazar las capacidades científicas que proporcionó Swift durante más de dos décadas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La NASA prepara una inédita misión para evitar la caída del telescopio Swift

NASA lanzó al espacio el telescopio Nancy Grace Roman

La NASA reveló imágenes inéditas de la Luna captadas durante la misión Artemis II

El Niño bajo vigilancia: la NASA detectó cambios inusuales en el océano Pacífico

Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos pese a la prohibición de salir de Brasil

Lo que se lee ahora
Flávio Bolsonaro sospechado de querer viajar a Estados Unidos 
Mundo.

Retuvieron un avión privado en Puerto Iguazú y sospechan que Flávio Bolsonaro intentaba viajar a EE.UU.

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

JoaquínVillarroel, hijo del hombre atropellado en la Ruta 66 video
Jujuy.

Peregrino atropellado en Ruta 66: "Si mi papá se salva, queda cuadripléjico"

Noviembre de 2026 tendrá dos fines de semana largos en Argentina. En Jujuy, además, habrá asueto administrativo y escolar el lunes 2.
Sociedad.

Feriados nacionales y asuetos de noviembre 2026: tres fines de semana largos en Jujuy

Marcelo Ponce y Carlín Andrade distinguidos video
Jujuy.

Noche de Gala de la FNE: Carlín Andrade y Marcelo Ponce fueron reconocidos

Leila y su madre contaron el calvario que vivieron. video
Jujuy.

Accidente en Alto Comedero: "Por favor pará", el duro relato de la mujer que fue arrastrada varios metros arriba de un auto

El Paso de Jama se encuentra cerrado hoy martes 27 de octubre por nieve y fuertes vientos
Frontera.

El Paso de Jama se encuentra cerrado hoy martes 27 de octubre por nieve y fuertes vientos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel