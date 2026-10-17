Tragedia en Chile: una avalancha arrastró a montañistas y dejó cuatro muertos y heridos

Una avalancha de nieve provocó una tragedia este sábado 17 de octubre en la cordillera de los Andes, en Chile, muy cerca del límite con Mendoza. Al menos cuatro personas murieron y otras cuatro resultaron heridas después de que un desprendimiento de nieve sorprendiera a un grupo de excursionistas en las inmediaciones del centro de esquí Portillo.
El accidente ocurrió alrededor de las 14:45, en el sector de la Laguna del Inca, ubicado en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso.
La avalancha arrastró a los excursionistas hacia la laguna
Según los primeros informes de las autoridades chilenas, el grupo realizaba una actividad de montañismo y avanzaba hacia el cerro Los Tres Hermanos cuando fue sorprendido por una masa de nieve que se desprendió de la montaña. La fuerza del alud arrastró a varios excursionistas hacia las aguas heladas de la Laguna del Inca, lo que agravó las condiciones de la emergencia.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) confirmó un balance de cuatro fallecidos y cuatro heridos. Las autoridades advirtieron que no descartaban la existencia de otras personas afectadas.
Un importante operativo de rescate en plena cordillera
Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia con la participación de Bomberos, Carabineros, personal sanitario del SAMU y equipos especializados en rescate de montaña. Los heridos fueron asistidos y trasladados para recibir atención médica.
El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, informó que los afectados eran ciudadanos chilenos que se encontraban de paso por el sector y no pertenecían al personal del centro turístico. También señaló que, según la información proporcionada por responsables del establecimiento, los excursionistas habían recibido una advertencia para que no ingresaran a la zona.
La tragedia ocurrió en una zona de alta montaña cercana al Paso Internacional Los Libertadores, uno de los principales cruces fronterizos entre Chile y Argentina.
Mientras continuaban las tareas de emergencia, las autoridades insistieron en la importancia de extremar las precauciones ante las condiciones de inestabilidad de la nieve en la cordillera.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.