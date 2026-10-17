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17 de octubre de 2026 - 19:39
Mundo.

Tragedia en Chile: una avalancha arrastró a montañistas y dejó cuatro muertos y heridos

Una avalancha sorprendió a un grupo de excursionistas en la zona de Portillo, cerca del límite de Chile con Mendoza. Hay cuatro muertos y cuatro heridos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Una avalancha sorprendió a un grupo de excursionistas en la zona de Portillo, cerca del límite de Chile con Mendoza. Hay cuatro muertos y cuatro heridos.

Una avalancha sorprendió a un grupo de excursionistas en la zona de Portillo, cerca del límite de Chile con Mendoza. Hay cuatro muertos y cuatro heridos.

Una avalancha sorprendió a un grupo de excursionistas en la zona de Portillo, cerca del límite de Chile con Mendoza. Hay cuatro muertos y cuatro heridos.

Una avalancha sorprendió a un grupo de excursionistas en la zona de Portillo, cerca del límite de Chile con Mendoza. Hay cuatro muertos y cuatro heridos.

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El accidente ocurrió alrededor de las 14:45, en el sector de la Laguna del Inca, ubicado en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso.

La avalancha arrastró a los excursionistas hacia la laguna

Según los primeros informes de las autoridades chilenas, el grupo realizaba una actividad de montañismo y avanzaba hacia el cerro Los Tres Hermanos cuando fue sorprendido por una masa de nieve que se desprendió de la montaña. La fuerza del alud arrastró a varios excursionistas hacia las aguas heladas de la Laguna del Inca, lo que agravó las condiciones de la emergencia.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) confirmó un balance de cuatro fallecidos y cuatro heridos. Las autoridades advirtieron que no descartaban la existencia de otras personas afectadas.

Un importante operativo de rescate en plena cordillera

Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia con la participación de Bomberos, Carabineros, personal sanitario del SAMU y equipos especializados en rescate de montaña. Los heridos fueron asistidos y trasladados para recibir atención médica.

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, informó que los afectados eran ciudadanos chilenos que se encontraban de paso por el sector y no pertenecían al personal del centro turístico. También señaló que, según la información proporcionada por responsables del establecimiento, los excursionistas habían recibido una advertencia para que no ingresaran a la zona.

La tragedia ocurrió en una zona de alta montaña cercana al Paso Internacional Los Libertadores, uno de los principales cruces fronterizos entre Chile y Argentina.

Mientras continuaban las tareas de emergencia, las autoridades insistieron en la importancia de extremar las precauciones ante las condiciones de inestabilidad de la nieve en la cordillera.

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