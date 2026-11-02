Artritis reumatoidea: cuáles son los primeros síntomas y por qué es importante detectarla a tiempo

La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune crónica que afecta principalmente las articulaciones y que, sin un tratamiento adecuado, puede provocar daños permanentes y dificultades para realizar actividades cotidianas. El dolor, la inflamación y la rigidez matutina son algunas de sus principales señales de alerta, aunque muchas veces los pacientes las confunden con molestias musculares o consecuencias del esfuerzo físico.

La médica reumatóloga Verónica Sandoval (M.P. 3507) visitó Arriba Jujuy y explicó cómo identificar los primeros síntomas , a qué edades puede manifestarse esta enfermedad y por qué el diagnóstico temprano resulta fundamental para evitar complicaciones.

La artritis reumatoidea se produce cuando el sistema inmunológico, encargado de proteger al organismo de enfermedades e infecciones , ataca por error los tejidos de las articulaciones. Esto genera inflamación persistente que, con el tiempo, puede provocar lesiones y limitaciones en la movilidad.

Sandoval explicó que esta alteración puede afectar tanto las articulaciones pequeñas, como las de las manos, como otras de mayor tamaño, entre ellas rodillas, tobillos y hombros.

Si bien existen factores genéticos, ambientales e inmunológicos que intervienen en su desarrollo, no se conoce una causa única. El estrés puede influir en los síntomas o en la evolución de algunas personas, pero no está demostrado que sea por sí solo el desencadenante de la enfermedad.

Cuáles son los primeros síntomas de la artritis reumatoidea

Uno de los principales problemas es que muchas personas naturalizan el dolor y retrasan la consulta médica. Según indicó la especialista, esta situación se observa en Jujuy, donde algunos pacientes llegan al consultorio cuando la enfermedad ya produjo dificultades en sus movimientos.

"Acá en Jujuy hay un umbral del dolor alto. Hace que los pacientes consulten tarde, ya con un cuadro de discapacidad o con inmovilizaciones" "Acá en Jujuy hay un umbral del dolor alto. Hace que los pacientes consulten tarde, ya con un cuadro de discapacidad o con inmovilizaciones"

Entre los síntomas que requieren atención se encuentran la rigidez al despertarse, la sensación de entumecimiento en las manos, la hinchazón de los nudillos y el dolor persistente en distintas articulaciones.

La reumatóloga recomendó comparar ambas manos para identificar posibles cambios. Una de las señales puede ser la dificultad para colocarse anillos que antes entraban normalmente. También pueden aparecer complicaciones para peinarse, lavarse los dientes o realizar movimientos habituales.

¿La artritis reumatoidea también puede afectar a los jóvenes?

Aunque suele asociarse con personas mayores, la artritis reumatoidea puede aparecer durante la adultez joven. Sandoval explicó que se diagnostica frecuentemente entre los 20 y los 40 años, aunque también puede presentarse a otras edades.

En niños y adolescentes existen otras formas de artritis inflamatoria, como la artritis idiopática juvenil, que requiere una evaluación y un tratamiento específicos.

La especialista advirtió que algunos dolores articulares en menores pueden confundirse con las molestias habituales del crecimiento. Por eso, ante inflamación, rigidez o dolor persistente, es importante realizar una consulta médica para determinar su origen.

¿La artritis reumatoidea tiene cura?

Sandoval aclaró que actualmente la artritis reumatoidea no tiene una cura definitiva, pero existen tratamientos que permiten controlar la inflamación, aliviar los síntomas y reducir el riesgo de daño articular.

"Antes, el único medicamento que se utilizaba era el corticoide. Mejoraba el dolor, pero no frenaba la enfermedad. Ahora se utilizan fármacos modificadores de la enfermedad" "Antes, el único medicamento que se utilizaba era el corticoide. Mejoraba el dolor, pero no frenaba la enfermedad. Ahora se utilizan fármacos modificadores de la enfermedad"

Estos medicamentos actúan sobre los mecanismos inflamatorios responsables del daño articular y pueden permitir que los pacientes mantengan una buena calidad de vida, incluso durante períodos prolongados de remisión.

La profesional destacó que cuanto antes se inicie el tratamiento, mayores son las posibilidades de prevenir deformaciones y conservar la movilidad. En cambio, cuando existen lesiones articulares avanzadas, algunos daños pueden resultar irreversibles.

El estrés, el cigarrillo y otros factores que influyen en la enfermedad

Durante la entrevista, Sandoval también habló sobre la importancia de los hábitos cotidianos. Entre ellos, destacó evitar el cigarrillo, mantener una alimentación equilibrada y prestar atención al bienestar emocional.

El tabaquismo es uno de los factores de riesgo conocidos de la artritis reumatoidea y puede contribuir a empeorar su evolución.

La especialista mencionó que algunas personas pueden experimentar el inicio o empeoramiento de los síntomas después de períodos de estrés, infecciones o cambios asociados al embarazo y el posparto. Sin embargo, estas situaciones no provocan necesariamente la enfermedad, cuyo origen es multifactorial.

Por qué es importante consultar y evitar la automedicación

La reumatóloga hizo especial hincapié en las personas que continúan trabajando a pesar de presentar dolores persistentes, muchas veces por cuestiones económicas o porque consideran que se trata de molestias normales.

Advirtió que recurrir repetidamente a analgésicos o consultar únicamente en una guardia puede retrasar la evaluación especializada. La detección requiere una valoración médica que puede incluir examen físico, análisis de sangre y estudios por imágenes.

Sandoval insistió en que reconocer los síntomas desde las primeras etapas puede marcar una diferencia importante en la evolución de los pacientes.

Finalmente, pidió prestar atención a las señales que presenta el organismo y no acostumbrarse a convivir con el dolor.

Para quienes necesiten realizar una consulta, informó que atiende de lunes a viernes en la Clínica del Rosario, en Jujuy. Los turnos pueden solicitarse al número 388 314638, proporcionado durante la entrevista.

La especialista remarcó que el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son fundamentales para prevenir complicaciones, conservar la movilidad y mejorar la calidad de vida de las personas con artritis reumatoidea.