Risoterapia: cuántos minutos de risa por día pueden ayudar a reducir el estrés

La risoterapia es una técnica que utiliza la risa, los juegos y diferentes ejercicios para promover el bienestar físico y emocional, aliviar el estrés y favorecer la relajación. Aunque reír parece algo espontáneo y cotidiano, con el paso de los años muchas personas pierden ese hábito. Por eso, especialistas destacan la importancia de incorporar una dosis diaria de risa y dedicar unos minutos a esta práctica para mejorar el estado de ánimo y fortalecer los vínculos sociales.

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La trabajadora social y coach ontológico Paola Santucho (AC 3254) habló sobre este tema en Arriba Jujuy y explicó qué es la risoterapia, cómo se trabaja en los talleres y por qué cada vez más personas buscan espacios para reconectarse con sus emociones a través de la risa.

La risoterapia es una práctica que utiliza juegos, ejercicios y dinámicas grupales para estimular la risa y favorecer estados de relajación y bienestar. No necesariamente requiere que exista una situación graciosa, ya que también puede comenzar con una risa provocada de manera voluntaria.

Santucho explicó que durante los encuentros se utilizan diferentes actividades que buscan generar una risa inicialmente simulada y que, con el desarrollo del ejercicio, puede transformarse en espontánea.

"Generamos estímulos falsos a través de juegos o alguna dinámica para generar una risa falsa que posteriormente se vuelve verdadera y disfrutar los beneficios que tiene simplemente el reírse", comentó.

La especialista señaló que estas actividades pueden realizarse tanto en talleres grupales como en sesiones individuales, y que su objetivo principal es ofrecer un espacio para desconectarse de las preocupaciones diarias y experimentar emociones positivas.

Cuáles son los beneficios de reírse para la salud

Durante la entrevista, Santucho destacó que la risa puede aportar beneficios en tres dimensiones: física, emocional y social.

A nivel físico, reír involucra diferentes músculos, modifica momentáneamente el ritmo respiratorio y puede generar una sensación de relajación. En el plano emocional, ayuda a aliviar la tensión y puede contribuir a reducir la percepción del estrés.

La especialista también hizo referencia a investigaciones que estudian los efectos de la risa sobre diferentes funciones del organismo, incluido el sistema inmunológico. Sin embargo, estos posibles beneficios continúan siendo objeto de investigación y no deben interpretarse como un tratamiento para enfermedades.

En cuanto al aspecto social, remarcó que compartir una risa puede facilitar la comunicación, fortalecer vínculos y generar momentos de cercanía entre las personas.

"Creo que no hay nada que conecte más que reír juntos" "Creo que no hay nada que conecte más que reír juntos"

Sostuvo, al explicar que estas técnicas también se utilizan en ambientes laborales para favorecer la interacción entre compañeros.

Por qué los adultos se ríen menos que los niños

Uno de los temas que abordó Santucho fue la diferencia entre la facilidad con la que los niños se ríen y lo que ocurre durante la vida adulta.

Según comentó, habitualmente se menciona que los niños pueden reír entre 300 y 400 veces por día, mientras que en los adultos esa frecuencia sería considerablemente menor. Estas cifras son referencias populares sobre la risoterapia, aunque no existe evidencia sólida que permita establecerlas como promedios universales.

Más allá de los números, la especialista destacó que los niños suelen conectarse con el juego y la espontaneidad de manera más frecuente, mientras que las personas adultas muchas veces quedan absorbidas por sus obligaciones.

Con el paso de los años, el trabajo, las responsabilidades familiares y las preocupaciones económicas pueden reducir las oportunidades de compartir momentos de diversión.

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La vida cotidiana, marcada por las exigencias laborales y la conexión constante con dispositivos digitales, también fue parte de la conversación.

Santucho explicó que el ritmo acelerado puede hacer que las personas dejen de encontrar pequeños espacios para disfrutar, conversar o simplemente compartir una actividad sin preocupaciones.

Además, contó que comenzó a recibir consultas de padres interesados en asistir a los talleres de risoterapia junto a sus hijos adolescentes.

"Últimamente me preguntan si pueden venir a los talleres con sus hijos. Son chicos de 11, 12, 13 o 14 años y me dicen esta frase: 'Es que no se ríe'" "Últimamente me preguntan si pueden venir a los talleres con sus hijos. Son chicos de 11, 12, 13 o 14 años y me dicen esta frase: 'Es que no se ríe'"

La especialista consideró que estas actividades pueden convertirse en una oportunidad para fortalecer la comunicación familiar, especialmente cuando padres e hijos encuentran dificultades para compartir tiempo de calidad.

Cuánto tiempo deberíamos reírnos por día

Otra de las recomendaciones que compartió Santucho fue incorporar pequeños momentos de risa a la rutina diaria, incluso cuando no exista un motivo concreto para hacerlo.

Durante la entrevista mencionó ejercicios de entre 45 segundos y dos minutos, que pueden realizarse en diferentes momentos del día para intentar generar una sensación de bienestar.

No obstante, no existe una cantidad de minutos de risa científicamente establecida que todas las personas deban cumplir para mantenerse saludables.

La coach explicó que una de las técnicas utilizadas en sus talleres consiste en comenzar a sonreír, levantar las comisuras de los labios, mover los músculos del rostro y producir voluntariamente sonidos asociados con la risa.

El objetivo es que ese ejercicio inicial, aunque resulte artificial, pueda dar lugar a una risa espontánea.

La importancia de recuperar espacios para el bienestar emocional

Santucho sostuvo que muchas personas llegan a los talleres buscando una pausa frente a las exigencias diarias. En algunos casos, participan con sus parejas o hijos con el propósito de compartir una experiencia diferente y mejorar la conexión emocional.

En ese sentido, explicó que una de las primeras propuestas de sus encuentros consiste en dedicar tiempo a uno mismo, dejar de lado las obligaciones por un momento y experimentar los beneficios de una actividad recreativa.

"Regalate una hora y media de conectar con vos, después de conectar con el poder de tu risa y reconocer qué es eso que te está dando el reírte" "Regalate una hora y media de conectar con vos, después de conectar con el poder de tu risa y reconocer qué es eso que te está dando el reírte"

Antes de finalizar su participación en Arriba Jujuy, la especialista dejó una invitación para incorporar más momentos agradables a la vida cotidiana.

"Una sonrisa realmente nos hace mirar las cosas de manera diferente. Así que los invito simplemente a reírse un poquitito más", concluyó.

La propuesta apunta a recuperar la risa como una forma de conexión personal y social, sin olvidar que el bienestar emocional también requiere descanso, vínculos saludables y atención a las necesidades de cada persona.