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11 de abril de 2026 - 08:42
Espectáculos.

Pablito Castillo llega a Jujuy con "La risa que me parió"

El comediante y creador de contenido se presentará el domingo 19 de abril a las 19 en el Teatro Mitre. Las entradas ya están a la venta online y en boletería.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Pablito Castillo en Jujuy.

Pablito Castillo en Jujuy.

Pablito Castillo, uno de los humoristas e influencers más populares de la Argentina, llegará a Jujuy con su espectáculo “La risa que me parió”. La presentación será el domingo 19 de abril a las 19 en el Teatro Mitre, en una propuesta que combina humor, personajes y el estilo que lo convirtió en un fenómeno de las redes sociales.

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Las entradas se encuentran disponibles a través de autoentrada.com y también en la boletería del Teatro Mitre, ubicada en Alvear 1009.

Quién es Pablito Castillo

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Pablito Castillo.

Pablito Castillo.

Pablito Castillo es un reconocido humorista e influencer argentino, nacido en Florencio Varela, que alcanzó gran popularidad gracias a sus videos de humor en redes sociales. Sus primeros contenidos tuvieron una enorme repercusión por mostrar situaciones cotidianas y familiares, muchas veces junto a su madre, con un estilo cercano que conectó rápidamente con el público.

Comenzó a crear contenido en 2016 y fue uno de los pioneros en plataformas como Facebook, antes de expandirse a Instagram y TikTok. Con el paso del tiempo, logró reunir millones de seguidores y se transformó en una de las figuras más fuertes del humor digital en el país.

Su historia también está atravesada por la superación personal. Antes de alcanzar la fama, trabajó como bachero, limpiando platos y ollas. Luego, el crecimiento de sus redes lo llevó a pasar del mundo digital al teatro, donde consolidó una nueva etapa profesional con shows y giras por distintas provincias.

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Pablito Castillo en Jujuy.

Pablito Castillo en Jujuy.

De las redes al teatro

Con millones de seguidores en redes sociales, Pablito Castillo dio el salto al escenario con “La risa que me parió”, un espectáculo con el que viene recorriendo distintos puntos del país. Su nombre también ganó aún más visibilidad tras su paso por la temporada teatral de Carlos Paz y por la repercusión de su historia de vida en medios nacionales.

En diciembre de 2025 fue tapa de la revista Gente, donde compartió aspectos personales de su recorrido, habló sobre su lucha contra la depresión y contó uno de sus logros más emotivos: haber podido comprarle una casa a su madre.

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