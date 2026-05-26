Precio y entradas para ver Doradas - Estrellas del K-Pop en Jujuy

El auge de la cultura pop surcoreana continúa creciendo en el norte argentino y tendrá una nueva cita en la capital jujeña. El espectáculo “Doradas - Estrellas del K-Pop” arribará al Teatro Mitre con una puesta que promete ritmo, efectos visuales y participación de los asistentes.

Jujuy. "Doradas - Estrellas del K-Pop" llega a Jujuy con música, baile y Meet & Greet

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El próximo domingo 31 de mayo, desde las 17, el Teatro Mitre será escenario de una propuesta artística inspirada en el universo musical coreano. “Doradas - Estrellas del K-Pop” ofrecerá una combinación de coreografías grupales, cambios de vestuario, pantallas y una estética moderna que remite a las tendencias más populares del entretenimiento asiático.

La función forma parte de una gira que ya recorrió distintas ciudades del país y que logró convocar a una importante cantidad de fanáticos del género.

La puesta busca generar una conexión cercana con el público a través de distintos momentos participativos. Además de las presentaciones musicales y secuencias coreográficas, el show incluirá instancias especiales para quienes siguen de cerca la cultura coreana y sus expresiones artísticas.

El fenómeno del K-pop mantiene un fuerte crecimiento entre adolescentes y jóvenes, impulsado principalmente por redes sociales, plataformas de streaming y comunidades digitales que comparten contenidos vinculados a la música y al baile.

Meet & Greet exclusivo para los asistentes

Uno de los atractivos más esperados será el encuentro especial con el elenco. Las personas que adquieran el acceso correspondiente podrán tomarse fotografías, conocer a los artistas y participar de una experiencia más cercana una vez finalizada la presentación.

Este formato se convirtió en uno de los momentos más valorados por los seguidores del género en diferentes ciudades donde ya se realizó el evento.

Cuánto cuestan las entradas y dónde conseguirlas

Las entradas ya se encuentran a la venta tanto de manera virtual como presencial.

Las entradas online pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de Autoentrada, mientras que la boletería del Teatro Mitre atiende de martes a domingo en los horarios de 10 a 13 y de 18 a 21.

Valores de las entradas

Galeria: 32.956

Tertulia: 37.664

Platea: 42.372

Palco: 42.372

Experiencia Meet & Greet: valores especiales según ubicación y disponibilidad.

Desde la organización recomendaron comprar los accesos con anticipación debido al importante interés que generó la gira en otras provincias.

El crecimiento de la cultura coreana en Jujuy

En los últimos años, la provincia registró un aumento de actividades relacionadas con la cultura pop asiática. Competencias de dance cover, reuniones temáticas y eventos dedicados al entretenimiento coreano comenzaron a ocupar un lugar cada vez más visible dentro de la agenda juvenil.