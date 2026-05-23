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23 de mayo de 2026 - 09:41
Jujuy.

"Doradas - Estrellas del K-Pop" llega a Jujuy con música, baile y Meet & Greet

El espectáculo internacional desembarca el 31 de mayo en el Teatro Mitre con coreografías, estética coreana y Meet & Greet

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Doradas - Estrellas del K-Pop llega a Jujuy con música, baile y Meet & Greet

"Doradas - Estrellas del K-Pop" llega a Jujuy con música, baile y Meet & Greet

El fenómeno del K-pop suma una nueva parada en el norte argentino. El domingo 31 de mayo, desde las 17 horas, el espectáculo “Doradas - Estrellas del K-Pop” llegará al Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy con una propuesta que combina música, danza y una puesta visual inspirada en las grandes bandas del género coreano.

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La presentación tendrá lugar en la sala ubicada sobre calle General Alvear 1009 y reunirá a fanáticos jujeños de distintas edades. El show forma parte de una gira internacional que ya pasó por otras ciudades con funciones a sala llena.

Un espectáculo inspirado en el universo K-pop

“Doradas - Estrellas del K-Pop” se posiciona como una de las propuestas teatrales vinculadas al entretenimiento asiático con mayor crecimiento en el país. El evento apuesta por una puesta dinámica, con cambios de vestuario, pantallas, coreografías sincronizadas y momentos de interacción con el público.

La producción toma elementos característicos del fenómeno cultural surcoreano, uno de los movimientos musicales con mayor impacto global durante los últimos años. En escena aparecen canciones, estética urbana, iluminación intensa y secuencias de baile que remiten a los grupos más populares del K-pop.

Además del segmento musical, el espectáculo incorpora una experiencia inmersiva para el público. La organización apunta a generar cercanía entre artistas y espectadores mediante distintas actividades durante la jornada.

Cómo será el Meet & Greet en Jujuy

Uno de los puntos más convocantes del evento será el Meet & Greet exclusivo que acompañará la función en Jujuy. Quienes accedan a esta modalidad podrán subir al escenario, sacarse fotografías con los artistas y compartir un momento personalizado.

La experiencia busca reforzar el vínculo entre el elenco y los seguidores del género, especialmente entre adolescentes y jóvenes que siguen la cultura pop coreana a través de redes sociales, series, música y competencias de baile.

En otras ciudades, este tipo de encuentros logró gran repercusión entre el público fanático del K-pop, especialmente por la posibilidad de obtener imágenes y contenido para redes.

Entradas para “Doradas - Estrellas del K-Pop” en el Teatro Mitre

Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma Autoentrada y también en la boletería oficial del Teatro Mitre.

La boletería atiende de martes a domingo de 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. Durante los feriados, la venta presencial comienza dos horas antes del inicio de cada función.

Desde la organización recomendaron adquirir los tickets con anticipación debido a la alta demanda que registraron las funciones anteriores de la gira.

El crecimiento del K-pop en Jujuy y el norte argentino

Durante los últimos años, el K-pop ganó espacio entre los consumos culturales de los jóvenes jujeños. En la provincia crecieron los grupos de dance cover, encuentros temáticos y eventos vinculados a la cultura coreana.

Las redes sociales impulsaron aún más este fenómeno, especialmente entre adolescentes que siguen artistas internacionales, aprenden coreografías y participan de comunidades digitales dedicadas al género.

La llegada de espectáculos como “Doradas” refleja ese crecimiento y suma una nueva alternativa dentro de la agenda cultural de San Salvador de Jujuy para el cierre de mayo.

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