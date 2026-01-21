Qué grupos reales participan en la banda sonora de Las Guerreras K-pop

Qué canta TWICE en la película de Las Guerreras K-pop
El grupo femenino TWICE, uno de los más importantes del K-pop actual, participa en la banda sonora con al menos dos temas:
“Strategy” — interpretada por el grupo completo
“Takedown” — versión especial cantada por Jihyo, Jeongyeon y Chaeyoung
Además de su aporte musical, TWICE aparece referenciado dentro del propio universo de la película, formando parte de un ranking ficticio donde Huntr/x ocupa el primer lugar y la agrupación real figura en el segundo puesto. Este guiño contribuyó a que fans del K-pop se acercaran al filme.
Aunque Huntr/x es un grupo ficticio, sus canciones no lo son. Las protagonistas cuentan con cantantes reales que interpretan sus partes musicales:
EJAE — voz de Rumi
Audrey Nuna — voz de Mira
Rei Ami — voz de Zoey
En todos los casos se trata de artistas activas dentro de la industria musical. En particular:
EJAE ha compuesto para grupos reales de K-pop como Red Velvet, Aespa, Twice y Le Sserafim, entre otros
Audrey Nuna es rapera estadounidense dentro del R&B y el Hip Hop
Rei Ami es cantante y rapera con presencia en géneros como Indie, R&B y Hip Hop y alcanzó notoriedad tras su colaboración con Sub Urban
Estas intérpretes fueron clave para dar a Huntr/x el estilo vocal y la intensidad que exige el género dentro de la película.
Embed - “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation
Lea Salonga en la banda sonora
La banda sonora también cuenta con la participación de Lea Salonga, actriz y cantante filipina reconocida internacionalmente por su trabajo en teatro musical y cine. Se convirtió en una figura de referencia en Broadway tras interpretar a Kim en Miss Saigon y ganar el premio Tony por ese papel.
Además, prestó su voz cantada en producciones de Disney como Jasmín en Aladdín y Fa Mulan en Mulan, lo que consolidó su trayectoria como una de las vocalistas más influyentes del musical contemporáneo.
Su presencia en Las Guerreras K-pop aporta una dimensión vocal distinta al elenco y conecta la película con artistas de trayectoria global, ampliando el alcance de su banda sonora más allá del universo del K-pop.