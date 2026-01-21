miércoles 21 de enero de 2026

21 de enero de 2026 - 16:55
Música.

Qué grupos reales participan en la banda sonora de Las Guerreras K-pop

El soundtrack de Las Guerreras K-pop combina intérpretes reales con los grupos ficticios de la película, lo que ayudó a expandir su impacto más allá de la pantalla.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Guerreras K-pop
Qué canta TWICE en la película de Las Guerreras K-pop

El grupo femenino TWICE, uno de los más importantes del K-pop actual, participa en la banda sonora con al menos dos temas:

  • “Strategy” — interpretada por el grupo completo
  • “Takedown” — versión especial cantada por Jihyo, Jeongyeon y Chaeyoung

Además de su aporte musical, TWICE aparece referenciado dentro del propio universo de la película, formando parte de un ranking ficticio donde Huntr/x ocupa el primer lugar y la agrupación real figura en el segundo puesto. Este guiño contribuyó a que fans del K-pop se acercaran al filme.

Embed - TWICE - 'Takedown' (Music Video) | KPop Demon Hunters | Netflix Philippines

Las voces detrás de Huntr/x

Aunque Huntr/x es un grupo ficticio, sus canciones no lo son. Las protagonistas cuentan con cantantes reales que interpretan sus partes musicales:

  • EJAE — voz de Rumi
  • Audrey Nuna — voz de Mira
  • Rei Ami — voz de Zoey

En todos los casos se trata de artistas activas dentro de la industria musical. En particular:

  • EJAE ha compuesto para grupos reales de K-pop como Red Velvet, Aespa, Twice y Le Sserafim, entre otros
  • Audrey Nuna es rapera estadounidense dentro del R&B y el Hip Hop
  • Rei Ami es cantante y rapera con presencia en géneros como Indie, R&B y Hip Hop y alcanzó notoriedad tras su colaboración con Sub Urban

Estas intérpretes fueron clave para dar a Huntr/x el estilo vocal y la intensidad que exige el género dentro de la película.

Embed - “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation

Lea Salonga en la banda sonora

La banda sonora también cuenta con la participación de Lea Salonga, actriz y cantante filipina reconocida internacionalmente por su trabajo en teatro musical y cine. Se convirtió en una figura de referencia en Broadway tras interpretar a Kim en Miss Saigon y ganar el premio Tony por ese papel.

Además, prestó su voz cantada en producciones de Disney como Jasmín en Aladdín y Fa Mulan en Mulan, lo que consolidó su trayectoria como una de las vocalistas más influyentes del musical contemporáneo.

Su presencia en Las Guerreras K-pop aporta una dimensión vocal distinta al elenco y conecta la película con artistas de trayectoria global, ampliando el alcance de su banda sonora más allá del universo del K-pop.

Lea Salonga

