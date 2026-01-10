Las Guerreras K-Pop: qué canción de los 90 inspiró el hit 'Golden

La película animada de Netflix Las Guerreras K-Pop tiene en Golden una de sus canciones centrales. El tema acompaña el tramo final de la historia y se convirtió en uno de los más comentados por el público, en parte por la familiaridad de su sonido.

Infancia. Las Guerreras K-Pop: por qué los chicos aman esta historia y qué enseñan

Según sus creadores, Golden tomó como referencia Juicy, el clásico de 1994 del rapero The Notorious B.I.G., una de las piezas más influyentes del hip hop de los noventa. La directora Maggie Kang recordó que el equipo llegó a desarrollar ocho versiones diferentes antes de definir la que finalmente quedó en la película. “Escuché las primeras notas y lo supe, eso era. No estaba ni siquiera la letra, solo la música”, relató sobre el momento en que escuchó el demo por primera vez.

La elección no fue casual. Golden acompaña el momento de mayor tensión y resolución de la trama, representando el triunfo de las protagonistas. Para lograr el efecto buscado, el equipo trabajó con la idea de una canción que transmitiera ascenso, superación y confianza, elementos que también están presentes en Juicy.

Además de la referencia directa a The Notorious B.I.G., los responsables mencionaron influencias de artistas como Drake, Eminem y Lil Wayne, especialmente en lo que refiere a temáticas de crecimiento personal a través de la música.

guerreras k-pop Las Guerreras K-Pop

Embed - Golden: Las guerreras K-pop 2025 | Clip oficial | Netflix

Las Guerreras Doradas del K-Pop llegan a Jujuy

El próximo domingo 11 de enero a las 17 en el Teatro Mitre, se presentará el espectáculo en vivo basado en la película Las Guerreras K-Pop. La propuesta combina música, coreografías y despliegue audiovisual, con un formato pensado para disfrutar en familia.

A diferencia de la versión cinematográfica, esta puesta incorpora pantalla gigante, efectos especiales y escenas interactivas que recrean el universo del film. La producción anticipó que el público tendrá un rol activo durante el desarrollo del show, que incluye segmentos participativos.

Un concierto con participación del público

La presentación está planteada como un concierto de cazadoras de demonios, donde las asistentes pueden sumarse a la acción mediante consignas que se activan en distintos momentos del espectáculo. La idea es que el público funcione como “el cuarto integrante” de la banda, con opciones para cantar, bailar y acompañar a las protagonistas en su misión.

Un mensaje centrado en la valentía y la identidad

Además del despliegue técnico, la historia enfatiza temas vinculados a la amistad, la autoaceptación y la valentía. La producción retoma la narrativa del film, en la que la música se convierte en herramienta para enfrentar amenazas y superar obstáculos, con un fuerte componente emocional y estético vinculado a la cultura K-Pop.

Fecha, lugar y entradas

La función tendrá lugar el domingo 11 de enero a las 17 en el Teatro Mitre, ubicado en la esquina de Alvear y Lamadrid, en el centro de San Salvador de Jujuy. Las entradas pueden adquirirse a través de Autoentrada.com.