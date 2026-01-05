Llegan a Jujuy las Guerreras K-pop con un espectáculo imperdible

Jujuy vivirá una experiencia distinta: las Guerreras Doradas del K-Pop se presentan el domingo 11 de enero a las 17 horas , en el Teatro Mitre , con un show que promete impactar por su despliegue visual y su formato interactivo.

Si a maste la película , ahora la vas a poder vivir de una manera diferente: en el teatro . Por primera vez, el fenómeno animado deja el cine y se transforma en un espectáculo en vivo que combina pantalla gigante, efectos especiales y coreografías originales para hacer sentir al público dentro de la historia.

No se trata solo de música: el show plantea un concierto de caza-demonios , donde el público tiene un rol central. “ No es solo un show, es un concierto… donde tú eres el cuarto miembro de la banda ”, adelantan desde la producción.

La invitación es directa, venir preparados para bailar, cantar y combatir , en una función que apuesta a la emoción, la adrenalina y la participación constante.

guerreras k-pop

Una historia de valentía, amistad y autoaceptación

Además del despliegue escénico, el espectáculo se apoya en un mensaje fuerte: más que un musical, una lección de valentía. Basado en el éxito cinematográfico que conquistó a niños de todo el mundo, la aventura de Huntr/x propone un recorrido donde la música se vuelve el arma para enfrentar la oscuridad.

Con estética K-Pop y una narrativa potente, el show invita a descubrir que no hay que ocultar quiénes somos para ser heroínas, celebrando la amistad, la identidad y la fuerza interior.

Entradas, fecha y lugar

El domingo 11 de enero a las 17 horas se presentará este increíble espectáculo en el coliseo jujeño, el Teatro Mitre ubicado en la esquina de Alvear y Lamadrid del centro de San Salvador de Jujuy.

Las entradas estan a la venta en Autoentrada.com o haciendo click acá.