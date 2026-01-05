Llegan a Jujuy las Guerreras K-pop con un espectáculo imperdible

Jujuy vivirá una experiencia distinta: las Guerreras Doradas del K-Pop se presentan el domingo 11 de enero a las 17 horas, en el Teatro Mitre, con un show que promete impactar por su despliegue visual y su formato interactivo.
Si a maste la película, ahora la vas a poder vivir de una manera diferente: en el teatro. Por primera vez, el fenómeno animado deja el cine y se transforma en un espectáculo en vivo que combina pantalla gigante, efectos especiales y coreografías originales para hacer sentir al público dentro de la historia.
“El cuarto miembro de la banda”: una experiencia interactiva
No se trata solo de música: el show plantea un concierto de caza-demonios, donde el público tiene un rol central. “No es solo un show, es un concierto… donde tú eres el cuarto miembro de la banda”, adelantan desde la producción.
La invitación es directa, venir preparados para bailar, cantar y combatir, en una función que apuesta a la emoción, la adrenalina y la participación constante.
Una historia de valentía, amistad y autoaceptación
Además del despliegue escénico, el espectáculo se apoya en un mensaje fuerte: más que un musical, una lección de valentía. Basado en el éxito cinematográfico que conquistó a niños de todo el mundo, la aventura de Huntr/x propone un recorrido donde la música se vuelve el arma para enfrentar la oscuridad.
Con estética K-Pop y una narrativa potente, el show invita a descubrir que no hay que ocultar quiénes somos para ser heroínas, celebrando la amistad, la identidad y la fuerza interior.
Entradas, fecha y lugar
El domingo 11 de enero a las 17 horas se presentará este increíble espectáculo en el coliseo jujeño, el Teatro Mitre ubicado en la esquina de Alvear y Lamadrid del centro de San Salvador de Jujuy.