lunes 05 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de enero de 2026 - 17:24
Show.

Llegan a Jujuy las Guerreras K-pop con un espectáculo imperdible

Las Guerreras Doradas del K-Pop llegan al Teatro Mitre el domingo 11 de enero. Un imperdible show interactivo con las superestrellas del momento para vivir en familia.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Guerreras Doradas del K-Pop llegan a Jujuy.

Guerreras Doradas del K-Pop llegan a Jujuy.

Jujuy vivirá una experiencia distinta: las Guerreras Doradas del K-Pop se presentan el domingo 11 de enero a las 17 horas, en el Teatro Mitre, con un show que promete impactar por su despliegue visual y su formato interactivo.

Lee además
Martín Demichelis y Camila Debenedetti.
Farándula.

Se filtran chats entre Martín Demichelis y una modelo: "Sos un fuego"
quien es el novio de sofia jujuy jimenez
Espectáculos.

Quién es el novio de Sofía Jujuy Jiménez

Si a maste la película, ahora la vas a poder vivir de una manera diferente: en el teatro. Por primera vez, el fenómeno animado deja el cine y se transforma en un espectáculo en vivo que combina pantalla gigante, efectos especiales y coreografías originales para hacer sentir al público dentro de la historia.

“El cuarto miembro de la banda”: una experiencia interactiva

No se trata solo de música: el show plantea un concierto de caza-demonios, donde el público tiene un rol central. “No es solo un show, es un concierto… donde tú eres el cuarto miembro de la banda”, adelantan desde la producción.

La invitación es directa, venir preparados para bailar, cantar y combatir, en una función que apuesta a la emoción, la adrenalina y la participación constante.

guerreras k-pop

Una historia de valentía, amistad y autoaceptación

Además del despliegue escénico, el espectáculo se apoya en un mensaje fuerte: más que un musical, una lección de valentía. Basado en el éxito cinematográfico que conquistó a niños de todo el mundo, la aventura de Huntr/x propone un recorrido donde la música se vuelve el arma para enfrentar la oscuridad.

Con estética K-Pop y una narrativa potente, el show invita a descubrir que no hay que ocultar quiénes somos para ser heroínas, celebrando la amistad, la identidad y la fuerza interior.

Entradas, fecha y lugar

El domingo 11 de enero a las 17 horas se presentará este increíble espectáculo en el coliseo jujeño, el Teatro Mitre ubicado en la esquina de Alvear y Lamadrid del centro de San Salvador de Jujuy.

Las entradas estan a la venta en Autoentrada.com o haciendo click acá.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se filtran chats entre Martín Demichelis y una modelo: "Sos un fuego"

Quién es el novio de Sofía Jujuy Jiménez

Sofía Jiménez confirmó que está de novia: "Juré que no me iba a volver a pasar"

Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

¿Wanda Nara se separó de Martín Migueles?

Lo que se lee ahora
Martín Demichelis y Camila Debenedetti.
Farándula.

Se filtran chats entre Martín Demichelis y una modelo: "Sos un fuego"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tiempo en Jujuy - Tormentas
Pronóstico.

Descenso de temperaturas y posibles tormentas para esta semana en Jujuy

Un camión chocó y volcó en Santo Domingo
Jujuy.

Un camión con frutas chocó, volcó y vecinos se llevaron la mercadería

Licencia de conducir: precio y requisitos en Jujuy video
Gestiones.

Licencia de conducir: precio y requisitos en Jujuy

La Justicia de EEUU ordenó que Nicolás Maduro se presente nuevamente el 17 de marzo
Mundo.

La Justicia de EEUU ordenó que Nicolás Maduro se presente nuevamente el 17 de marzo

Granizo (Imagen ilustrativa). video
Tiempo.

Una fuerte tormenta de granizo sorprendió a Abra Pampa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel