martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de febrero de 2026 - 09:46
Guía.

Cómo usar la película de Las Guerreras K-pop para hablar del error y el aprendizaje

Una guía para usar la película de Las Guerreras K-pop como disparador y hablar con chicos sobre frustración, esfuerzo y aprendizaje sin miedo a equivocarse.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
guerreras k-pop

La película Las Guerreras K-pop puede ser mucho más que una historia de música y amistad. A lo largo de su relato, ofrece situaciones que permiten abrir conversaciones valiosas entre adultos y chicos sobre el error, la frustración y el proceso de aprender sin miedo a equivocarse.

Lee además
Las Guerreras K-Pop, furor entre los más chicos
Infancia.

Las Guerreras K-Pop: por qué los chicos aman esta historia y qué enseñan
Las Guerreras K-Pop 
Infancia.

¿Por qué Las Guerreras K-Pop se convirtieron en la película más vista en la historia de Netflix?

Las protagonistas atraviesan decisiones apresuradas, tropiezos y consecuencias concretas. No todo sale bien a la primera, y ese recorrido se parece mucho a experiencias cotidianas de la infancia: equivocarse en la escuela, frustrarse en un deporte o sentir que algo no sale como se esperaba. Esa identificación es una oportunidad para dialogar en familia desde un lugar honesto.

El error como parte del camino

Uno de los mensajes más claros de la película es que equivocarse no significa fracasar. Los personajes no alcanzan el éxito de manera inmediata: necesitan tiempo para reconocer qué salió mal, corregir y volver a intentar. Este enfoque ayuda a que los chicos comprendan que aprender implica ensayo, error y mejora constante.

Hablar del error como algo natural reduce el miedo a fallar y favorece una mirada más saludable sobre el esfuerzo.

Guerreras K-pop (1)

Preguntas para conversar después de ver la película de Las Guerreras K-pop

Después de la película, puede ser útil habilitar un espacio de charla sin juicios, a partir de preguntas simples que ayuden a reflexionar:

  • ¿Qué error cometió cada personaje y qué aprendió después?
  • ¿Cómo se sintieron cuando algo no salió como esperaban?
  • ¿Qué harían distinto si estuvieran en su lugar?
  • ¿Por qué pedir ayuda también es parte de aprender?

Estas preguntas permiten conectar la historia con situaciones reales y cercanas, reforzando la empatía y la comprensión emocional.

Embed - “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation

Lejos del éxito inmediato

Otro punto fuerte es que la película no idealiza el triunfo rápido. Muestra práctica, frustración y perseverancia, elementos muy presentes en la escuela, el deporte y otras actividades de la vida diaria. Para las infancias, ver que sus referentes también se equivocan ayuda a aliviar la presión por hacerlo todo perfecto.

Un mensaje para construir confianza

Las Guerreras K-pop funciona como un disparador para fortalecer la confianza entre adultos y chicos. Cuando el error es validado como parte del aprendizaje, se habilita la posibilidad de intentar de nuevo sin vergüenza ni temor. El mensaje final es claro y actual: equivocarse no define a una persona; lo importante es qué se hace después.

Guerreras K-pop

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Las Guerreras K-Pop: por qué los chicos aman esta historia y qué enseñan

¿Por qué Las Guerreras K-Pop se convirtieron en la película más vista en la historia de Netflix?

Las Guerreras K-Pop: qué canción de los 90 inspiró el hit 'Golden

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así

Qué grupos reales participan en la banda sonora de Las Guerreras K-pop

Lo que se lee ahora
La increíble metamorfosis de un actor de Titanic para encarnar a Marlon Brando.
Streaming.

La increíble metamorfosis de un actor de Titanic para encarnar a Marlon Brando

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Cuándo es el Jueves de Comadres 2026. video
SMN.

Jueves de Comadres bajo lluvia: qué dice un especialista sobre el tiempo en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel