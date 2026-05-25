Tini Stoessel saludó a Rodrigo De Paul con un mensaje romántico y mostró su costado más íntimo

El romántico saludo de cumpleaños de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul.

Tini Stoessel sorprendió a Rodrigo De Paul con un mensaje de cumpleaños cargado de afecto . La artista argentina compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos que retratan distintos momentos de su relación con el mediocampista de la Selección Argentina , acompañados por un texto corto pero muy emotivo.

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“ Feliz cumpleaños mi amor , sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón ”, señaló. En menos de una hora, la publicación superó los 400 mil me gusta y reunió alrededor de 5.000 comentarios .

Rodrigo De Paul cumplió 32 años el 24 de mayo , y Tini decidió homenajearlo con una selección de fotos que funciona como una especie de repaso íntimo de la historia que comparten.

Rodrigo De Paul en una cena romántica en la playa.

El material reúne distintas facetas de la pareja : momentos cotidianos en el hogar , salidas nocturnas , viajes y escenas relajadas del día a día. Entre las imágenes aparecen besos dentro del auto , selfies , cenas románticas frente al mar iluminadas por velas , noches de celebración y situaciones más domésticas, como Tini cortándole el pelo a Rodrigo al aire libre o ambos usando máscaras LED para el cuidado facial.

Entre el material compartido también se destaca una imagen de Rodrigo cuando era chico, con gorra y rasgos infantiles, que la artista sumó como un gesto afectuoso hacia la infancia del futbolista.

Tini, Rodrigo y su perrita en un restaurante.

Además, se incluye un video que ya había circulado previamente en redes sociales: allí se los ve a ambos besándose dentro de un auto, con la luz del sol filtrándose por la ventanilla, mientras cantan y se mueven al ritmo de la música que suena de fondo. Un registro que condensa el espíritu del álbum completo: espontáneo, sin artificios, sin producciones elaboradas, y completamente natural.

El posteo también dejó ver distintas escenas de Rodrigo en su vida fuera del fútbol, mostrando momentos más distendidos y personales. En una de las imágenes se lo ve en Miami, sentado frente al mar con un vaso de vino tinto, vestido con una buzo de Balenciaga y con el skyline de la ciudad de fondo.

Tini y Rodrigo en una cena.

En otra fotografía aparece durante una cena romántica en la playa, rodeado de velas y con el océano detrás, con una expresión tranquila que contrasta con la intensidad habitual que muestra dentro de la cancha. El álbum también incluye una imagen junto a su perrita Fifi, otra en la cocina de su casa con un sombrero de paja, y una selfie con Tini dentro de una perfumería, donde ambos posan relajados frente al espejo.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano, fue una de las primeras en expresarse: “Ay Dios mío LOS AMOOOO”, escribió junto a un emoji de cara sonriente. La periodista Juana Groisman también dejó su mensaje: “Los amooooo”, mientras que la creadora de contenido Eliane Gallero sumó: “Los quiero tantooooo”.

Rodrigo De Paul, en una cena nocturna al aire libre.

La publicación además cosechó miles de “me gusta” de parte de figuras como Oriana Sabatini, Momi Giardina, Emilia Ferrero y Marley, entre otros, además de una gran cantidad de seguidores que colmaron la sección de comentarios con mensajes de cariño, apoyo y celebración.

La relación entre Tini y Rodrigo atraviesa un período de fuerte visibilidad mediática, aunque ambos han optado por priorizar la muestra de los costados más cotidianos y humanos del vínculo por encima del brillo o lo ostentoso.

El álbum de cumpleaños refuerza esa misma lógica: no aparecen eventos de gala ni apariciones en alfombras rojas, sino registros espontáneos de la vida en común que podrían corresponder a cualquier pareja. Esa impronta descontracturada es justamente lo que más conexión generó con sus seguidores.

Rodrigo De Paul de adolescente, el guiño tierno al pasado del futbolista que Tini incluyó en el carrusel.

El futbolista del Inter Miami y la cantante dejaron atrás cualquier intento de discreción. Tras un período marcado por versiones cruzadas, rumores de infidelidad y especulaciones sobre un embarazo, la pareja hoy expone sin reservas el buen momento que atraviesa.

Rodrigo De Paul, en una noche en lo que parece ser Miami.

Él se encuentra en la recta final previa al Mundial, enfocado en la búsqueda de un nuevo título con la Selección Argentina. Ella, en tanto, acaba de cerrar su gira nacional Futttura y anticipa su regreso a la actividad musical con nuevos proyectos en el horizonte.

El futbolista, al sol con su mascota.

Rodrigo De Paul en casa, con sombrero de paja.