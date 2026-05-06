Tini Sotessel se subió al escenario con los Jonas Brothers y desató la euforia

Luego de especulaciones , señales cruzadas y teorías de los fans , finalmente Tini Stoessel fue convocada por los Jonas Brothers para sumarse a su primer recital en Argentina . En un Movistar Arena repleto y en pleno clima de euforia , la cantante sorprendió al público con versiones de “This is me” y “Cupido” .

Jujuy. Quién es el jujeño que participó de la gran producción de Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules

La participación se concretó después de varios guiños de Nick Jonas , Joe Jonas y Kevin Jonas , que ya venían insinuando la cercanía con la artista.

Apenas transcurridos los primeros minutos del recital , los músicos estadounidenses dieron la sorpresa al convocar a Tini Stoessel para que se sumara al escenario . Allí, la artista argentina interpretó el emblemático tema que Demi Lovato y Joe Jonas estrenaron en 2008 , parte de uno de los momentos más recordados de la película Camp Rock .

Tini Stoessel cantó junto a los Jonas Brothers en su show en Argentina y sorprendió con un himno de Camp Rock.

En la previa del show , los hermanos ya habían generado expectativa entre sus seguidores con una pista dirigida a la cantante. Mientras se dirigían al Movistar Arena , compartieron una historia en redes donde se los veía escuchando de fondo una canción de la “Triple T” .

La Triple T fue invitada por la banda de hermanos.

La expectativa del público se disparó cuando comenzó a circular la versión de que el show tendría una invitada especial. La intriga creció aún más tras difundirse un video de Joe Jonas, en el que hacía referencia a la artista que participaría esa noche en Buenos Aires:

“Estoy muy emocionado, acabo de cortar el teléfono con (se escucha un sonido de piiiip)...ella está muy emocionada. Va a ser nuestra invitada especial en nuestro primer show en Latinoamérica. Buenos Aires, ustedes tienen uno grande y nosotros vamos a tocar algo especial para todos ustedes”.

Un vínculo previo entre los Jonas Brothers y Tini Stoessel

No es la primera vez que las trayectorias de los Jonas Brothers y Tini Stoessel se cruzan. Meses antes, en 2025, el grupo había nombrado a la artista argentina al expresar su deseo de hacer una colaboración juntos, lo que generó gran repercusión tanto en redes como dentro del pop latino.

La increíble aparición sorpresa de Tini Stoessel en el recital de Jonas Brothers.

Los integrantes del trío destacaron públicamente su admiración por la cantante, mientras que ella recogió el guiño con entusiasmo y aseguró que compartir una canción con ellos sería un sueño hecho realidad.

En una charla con Telemundo, Joe Jonas elogió a Tini Stoessel al asegurar: “Tini es genial. La verdad, hay muchísimo talento en Sudamérica”. Por su parte, Kevin Jonas remarcó que hay una gran cantidad de artistas latinos con los que les interesaría trabajar, y recordó colaboraciones previas o referentes como Bad Bunny y Karol G. De este modo, los músicos dejaron en claro su creciente atracción por la escena musical sudamericana y por posibles cruces creativos.

A su vez, Tini Stoessel no tardó en responder. En diálogo con Radio Disney, la artista argentina calificó como “increíble” lo expresado por los Jonas Brothers y destacó que una eventual colaboración con ellos sería un paso importante en su carrera. Si bien ambas partes aclararon que por ahora no hay un proyecto concreto, el interés compartido y el respeto mutuo alimentaron la expectativa tanto en la industria como entre sus seguidores.

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De fan a escenario: una historia que emociona

Desde ese momento, en distintas plataformas digitales los usuarios empezaron a recordar la época en la que Tini Stoessel, siendo adolescente y fan, llenaba su habitación con pósters de los Jonas Brothers. La posibilidad de verla compartir escenario con sus ídolos —por ejemplo, en Buenos Aires— impulsó una ola de posteos, memes y una fuerte circulación del video de la entrevista.

La conexión entre los Jonas Brothers y Tini Stoessel tiene su origen en una etapa en común dentro del universo Disney, cuando ambos comenzaban a ganar notoriedad. Con el tiempo, construyeron trayectorias de alcance global y sumaron colaboraciones con figuras destacadas del pop y la música latina.

De fanática a compartir escenario.

El trío estadounidense logró proyección internacional gracias a sus álbumes y a la película Camp Rock, mientras que la artista argentina se consolidó como ícono juvenil a partir de su rol protagónico en la serie Violetta.