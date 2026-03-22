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22 de marzo de 2026 - 12:43
Espectáculos.

Rodrigo De Paul sorprendió a Tini en pleno show de Córdoba: el momento romántico

Durante su último show en Córdoba, Tini Stoessel fue sorprendia por Rodrigo De Paul. Se vivió un emotivo y romántico momento en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Tini Stoeseel y Rodrigo De Paul

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La artista se presentó el viernes 20 y sábado 21 de marzo de 2026, y fue durante la segunda función cuando vivió un momento especial junto a miles de fanáticos que colmaron el estadio.

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El momento que Rodrigo De Paul sorprnedió a Tini en Córdoba

En pleno show, el público la sorprendió al cantarle el feliz cumpleaños, en una escena cargada de emoción. Sin embargo, la gran sorpresa de la noche llegó cuando su pareja, Rodrigo De Paul, apareció en el escenario con una torta gigante para sumarse al festejo.

El gesto generó un momento inolvidable tanto para la cantante como para sus seguidores, en medio de una presentación que combinó música, celebración y emoción.

De Paul sorprendió a Tini en Córdoba

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