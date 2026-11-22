Altos Hornos Zapla consiguió un importante triunfo por 1 a 0 frente a Concepción FC en el encuentro de ida de la final del Torneo Regional 2026, que definirá al representante de la Región Norte. El partido se disputó en el estadio Emilio Fabrizzi de Palpalá y contó con el arbitraje del santiagueño Rodrigo Héctor Rivero.
El equipo dirigido por Martín Martos aprovechó su localía y consiguió una ventaja clave de cara al encuentro de vuelta.
Zapla golpeó desde el inicio y defendió la ventaja
Julio César Cáceres convirtió el único gol del encuentro al minuto de juego, dándole rápidamente la ventaja al conjunto palpaleño.
En un partido muy disputado, el Merengue supo defender el resultado y mantener su arco en cero hasta el final, consiguiendo una victoria fundamental en sus aspiraciones deportivas.
Altos Hornos Zapla ganó en casa y va por la clasificación en Tucumán (Foto Altos Hornos Zapla)
Con este resultado, Altos Hornos Zapla viajará el próximo fin de semana a Tucumán con la ventaja conseguida en Palpalá y buscará cerrar la serie ante Concepción FC.
El sueño de Zapla de regresar al Federal A
El conjunto dirigido por Martín Martos llegó a la final de la Región Norte después de eliminar a su clásico rival, Talleres de Perico.
Si bien el Merengue ya tiene asegurada su participación en el próximo Torneo Argentino del Interior, su principal objetivo es conseguir el regreso al Federal A, categoría en la que compitió hasta mediados de 2019.
Con el triunfo en el Emilio Fabrizzi, Zapla dio un nuevo paso en su ilusión de volver a la tercera categoría del fútbol argentino.
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