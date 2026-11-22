El torneo Jujuy Senior G2 llegó a su fin con una jornada de definiciones y partidos de alto nivel, en un fin de semana que reunió a jugadores de tenis locales y competidores de otras provincias.

Deportes. Jujuy se destacó en el Challenger Nacional Senior de tenis de mesa en El Carmen

La competencia tuvo encuentros muy disputados, especialmente en las finales de dobles, donde los participantes destacaron el nivel de juego, la exigencia de los partidos y el acompañamiento del público.

Además del aspecto deportivo, el certamen significó un importante impulso para el tenis jujeño, ya que volvió a realizarse después de diez años, con el objetivo de recuperar la actividad competitiva y promover una mayor participación de los socios.

Uno de los encuentros más destacados fue la final de dobles, que tuvo un desarrollo parejo y exigente. Los protagonistas, entre ellos Jimmy Cueso, Fernando Mazzarelli, Eduardo López Jordán y Guillermo Mareca , coincidieron en destacar la intensidad del partido y el nivel de los competidores.

"Fue muy disputada, muy dura. En realidad salió un lindo partido y el público se fue muy feliz, muy contento", señalaron los protagonistas al realizar un balance de la competencia.

También remarcaron que, más allá de la amistad que existe entre los jugadores, la intención de ganar estuvo presente durante todo el encuentro.

Cabe destacar que Eduardo López Jordán también ganó en la categoría singles que se jugó esta mañana.

Diez años después, volvió una competencia para el tenis jujeño

Uno de los aspectos más importantes del torneo fue recuperar una propuesta deportiva que llevaba una década sin realizarse.

Los participantes valoraron este regreso y señalaron la necesidad de darle continuidad para fortalecer el crecimiento de la disciplina en la provincia.

"Lo importante es que rompimos la inercia de no hacer nada. Ahora hay que ponerle pilas a los socios, venir, anotarse, jugar, competir y hacer crecer esto", expresaron.

En ese sentido, destacaron que el objetivo es incrementar la cantidad de participantes para las próximas ediciones y lograr que el certamen tenga una convocatoria todavía mayor.

Reconocimientos y agradecimientos por la organización

Durante el cierre, los organizadores también agradecieron el acompañamiento de los jugadores que llegaron desde otras provincias y de los socios que participaron de la competencia.

Asimismo, destacaron el apoyo de la Dirección de Deportes y Turismo, que colaboró con la logística, además de la Comisión Directiva del Club y la Asociación Jujeña de Tenis.

Por su parte, Guillermo Mareca, uno de los finalistas, valoró la posibilidad de formar parte del encuentro y remarcó su importancia para la institución y el desarrollo del tenis local.

"Es importante para la institución y para el tenis jujeño. No hay nada mejor que jugar con amigos, porque nos conocemos y crecimos acá", expresó.

De esta manera, el Jujuy Senior G2 cerró una nueva edición con un balance positivo, partidos competitivos y el desafío de seguir fortaleciendo el tenis en la provincia.

Un balance positivo y protagonismo de los jugadores jujeños

Por su parte, Constanza realizó un balance positivo de las tres jornadas de competencia y destacó la convocatoria de jugadores provenientes de distintos puntos del país, entre ellos Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santiago del Estero y Salta, además de los representantes locales.

La entrevistada también resaltó el desempeño de los tenistas jujeños, que lograron consagrarse campeones en distintas categorías. En dobles femenino hubo campeonas que son jugadoras y socias del club, mientras que en la rama masculina también se registraron importantes resultados. Incluso, el torneo concluyó con finales de singles y dobles protagonizadas íntegramente por socios de la institución.

En cuanto a la organización, señaló que las jornadas se desarrollaron con total normalidad y que las condiciones climáticas acompañaron el desarrollo de la competencia. Además, valoró la colaboración de los socios, quienes facilitaron los espacios necesarios para recibir a los participantes y visitantes.

Finalmente, destacó que este año el tenis tuvo un crecimiento importante para la institución, impulsado por el trabajo conjunto con la Asociación Jujeña de Tenis y la Asociación Argentina de Tenis (AAT). En ese sentido, remarcó la importancia de seguir generando competencias y espacios para potenciar a los jugadores locales y fortalecer el tenis jujeño.