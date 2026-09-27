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27 de septiembre de 2026 - 10:39
Deportes.

F1: El fuerte comunicado de Alpine tras el incidente de Franco Colapinto en Bakú

La escudería francesa alzó la voz para repudiar los ataques y comentarios tras el accidente que dejó fuera a Colapinto, Gasly y Norris.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
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El Gran Premio de Azerbaiyán dejó un saldo complejo para el equipo BWT Alpine F1 Team. En el reinicio tras el Safety Car en la vuelta 36, un bloqueo de neumáticos por parte de Franco Colapinto al ingresar a la Curva 1 provocó un desafortunado toque con su compañero de equipo, Pierre Gasly, involucrando también al británico Lando Norris. El incidente significó el abandono inmediato de los tres monoplazas.

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Tras el desenlace de la carrera en el circuito callejero de Bakú y las duras declaraciones cruzadas en el paddock, las redes sociales se inundaron de comentarios hostiles y descalificaciones hacia los involucrados. Ante esta situación, la escudería emitió un firme comunicado oficial condenando enérgicamente el acoso digital y llamando al respeto dentro de la comunidad del automovilismo.

Franco Colapinto

Franco Colapinto

El comunicado completo de BWT Alpine F1 Team

"Como equipo, sentimos que es necesario volver a alzar la voz sobre el odio y los abusos en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos contra uno de nuestros propios pilotos, sino también contra miembros de la comunidad de Fórmula 1, incluidos los medios de comunicación, y contra nuestros rivales en pista, a quienes respetamos, admiramos y disfrutamos enfrentar en la máxima categoría del automovilismo. Los errores ocurren cuando se corre al límite y, sin importar el resultado o desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos.

Condenar los abusos en las redes sociales no está dirigido contra ninguna base de aficionados en particular ni contra los seguidores de un equipo o piloto determinado; esto es algo universal y debería ser señalado y reconocido por todos los aficionados del deporte. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, condenamos firmemente la reacción de algunos aficionados en internet y nos solidarizamos con la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos en el objetivo de erradicarla. Se ha convertido en algo habitual en las últimas carreras y no puede ser tolerado.

Sabemos que, como participantes y actores orgullosos de este deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución. Seguiremos trabajando estrechamente con el promotor y titular de los derechos del campeonato, y con el organismo rector, para debatir formas de abordar los abusos en internet y fomentar una rivalidad deportiva saludable, por la que la Fórmula 1 es reconocida y que es parte de lo que la hace tan especial."

— BWT ALPINE F1 TEAM

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