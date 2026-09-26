Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un histórico segundo puesto

La delegación argentina finalizó detrás de Brasil y alcanzó 293 medallas, con 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo nacional se destacó en natación, hockey, gimnasia, canotaje, atletismo y deportes de combate.

Argentina cerró su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un segundo puesto en el medallero general. La delegación anfitriona consiguió 81 medallas de oro, 87 de plata y 125 de bronce, para totalizar 293 preseas.

Brasil encabezó la clasificación con 122 medallas doradas y 312 podios, mientras que Colombia terminó tercera con 69 oros y 192 medallas. La actuación argentina permitió, además, superar ampliamente la cosecha de oro obtenida en Asunción 2022, cuando había conseguido 58 títulos.

La delegación estuvo integrada por 658 atletas y logró títulos en distintas disciplinas. En natación, Macarena Ceballos obtuvo tres medallas doradas en los 50, 100 y 200 metros pecho, mientras que Cecilia Dieleke consiguió los títulos en los 50 y 100 metros espalda. También ganó el relevo femenino 4x100 metros combinado junto a Laila Chain y Andrea Berrino.

El hockey sobre césped aportó dos de los principales títulos colectivos. Las Leonas vencieron 5-0 a Chile en la final femenina, mientras que Los Leones superaron 3-1 al mismo rival en la definición masculina.

La gimnasia artística también tuvo una actuación destacada. El equipo femenino argentino se impuso en la prueba por conjuntos y Julieta Lucas consiguió el oro en el concurso completo individual. En esgrima, Pascual Di Tella, Augusto Servello e Isabel Di Tella también se consagraron campeones en sus respectivas pruebas.

En la etapa final de los Juegos, Argentina sumó títulos en canotaje, atletismo, pelota vasca, ciclismo, tiro, lucha, judo, deportes electrónicos y otras disciplinas. Micaela Levaggi, por ejemplo, consiguió los oros en los 1.500 y 5.000 metros, mientras que el relevo mixto 4x400 metros también alcanzó el primer lugar.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El último oro argentino llegó de la mano de Los Gladiadores. El seleccionado masculino de handball empató 27-27 frente a Chile y aseguró el primer puesto por diferencia de gol. Chile obtuvo la medalla de plata y Brasil completó el podio.

Con las 81 medallas doradas obtenidas en Santa Fe, Argentina alcanzó un total histórico de 663 oros en los Juegos Suramericanos. El último antecedente de un primer puesto argentino había sido en Buenos Aires 2006, cuando la delegación local consiguió 107 medallas de oro.

Las medallas de oro de argentina