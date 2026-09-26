Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un histórico segundo puesto

La delegación argentina finalizó detrás de Brasil y alcanzó 293 medallas, con 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo nacional se destacó en natación, hockey, gimnasia, canotaje, atletismo y deportes de combate.
Argentina cerró su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un segundo puesto en el medallero general. La delegación anfitriona consiguió 81 medallas de oro, 87 de plata y 125 de bronce, para totalizar 293 preseas.
Brasil encabezó la clasificación con 122 medallas doradas y 312 podios, mientras que Colombia terminó tercera con 69 oros y 192 medallas. La actuación argentina permitió, además, superar ampliamente la cosecha de oro obtenida en Asunción 2022, cuando había conseguido 58 títulos.
La delegación estuvo integrada por 658 atletas y logró títulos en distintas disciplinas. En natación, Macarena Ceballos obtuvo tres medallas doradas en los 50, 100 y 200 metros pecho, mientras que Cecilia Dieleke consiguió los títulos en los 50 y 100 metros espalda. También ganó el relevo femenino 4x100 metros combinado junto a Laila Chain y Andrea Berrino.
El hockey sobre césped aportó dos de los principales títulos colectivos. Las Leonas vencieron 5-0 a Chile en la final femenina, mientras que Los Leones superaron 3-1 al mismo rival en la definición masculina.
La gimnasia artística también tuvo una actuación destacada. El equipo femenino argentino se impuso en la prueba por conjuntos y Julieta Lucas consiguió el oro en el concurso completo individual. En esgrima, Pascual Di Tella, Augusto Servello e Isabel Di Tella también se consagraron campeones en sus respectivas pruebas.
En la etapa final de los Juegos, Argentina sumó títulos en canotaje, atletismo, pelota vasca, ciclismo, tiro, lucha, judo, deportes electrónicos y otras disciplinas. Micaela Levaggi, por ejemplo, consiguió los oros en los 1.500 y 5.000 metros, mientras que el relevo mixto 4x400 metros también alcanzó el primer lugar.
Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
El último oro argentino llegó de la mano de Los Gladiadores. El seleccionado masculino de handball empató 27-27 frente a Chile y aseguró el primer puesto por diferencia de gol. Chile obtuvo la medalla de plata y Brasil completó el podio.
Con las 81 medallas doradas obtenidas en Santa Fe, Argentina alcanzó un total histórico de 663 oros en los Juegos Suramericanos. El último antecedente de un primer puesto argentino había sido en Buenos Aires 2006, cuando la delegación local consiguió 107 medallas de oro.
Las medallas de oro de argentina
- Pascual María Di Tella — Esgrima, sable individual masculino.
- Macarena Ceballos — Natación, 100 metros pecho.
- Cecilia Dielecke — Natación, 50 metros espalda.
- Joel Contreras — Ciclismo MTB, cross-country olímpico.
- Julieta Lucas — Gimnasia artística, all around.
- Equipo femenino — Gimnasia artística, por equipos.
- Cecilia Dielecke — Natación, 100 metros espalda.
- Clara Isabel Di Tella — Esgrima, espada individual.
- Macarena Ceballos — Natación, 200 metros pecho.
- Augusto Servello — Esgrima, florete individual.
- Dielecke, Chain, Ceballos y Berrino — Natación, 4x100 metros combinado.
- Daniela Arias — Esports, EA Sports FC.
- Mateo Kalejman — Ciclismo de ruta, contrarreloj individual.
- Juliette Duhaime — SUP, sprint.
- Santino Basaldella — SUP, sprint.
- Juan Segundo Rodríguez — Patinaje artístico, libre.
- Fernanda Russo y Julián Gutiérrez — Tiro, rifle de aire 10 metros mixto.
- Benjamín Gader — Patinaje de velocidad, 5.000 metros.
- Emilia Acosta — Gimnasia artística, salto.
- Julieta Lucas — Gimnasia artística, paralelas.
- Malena Santillán — Natación, 200 metros espalda.
- Macarena Ceballos — Natación, 50 metros pecho.
- Santino Basaldella — SUP, técnico.
- Catalina Serio — Pentatlón moderno, individual.
- Juliette Duhaime — SUP, técnico.
- Mara Kucharski — Tiro, skeet.
- Pascual Di Tella, Tomás Alitisz, Santino Pérez y Juan Bacha — Esgrima, sable por equipos masculino.
- Julieta Lucas — Gimnasia artística, suelo.
- Villanueva, Chávez, Quirno, Brito, Pensa y Riveiro — Esports, Valorant.
- Rodrigo Enríquez y Santino Menín — Remo, doble peso ligero masculino.
- Fernanda Russo — Tiro, rifle de aire 10 metros.
- Julieta Benedetti — Ciclismo de ruta.
- Julián Gutiérrez — Tiro, rifle de aire 10 metros.
- Candela Espinosa, Catalina Borrelli, María Perroni y María Pérez — Esgrima, sable femenino por equipos.
- Alexis Plakoudakis — Bolos, individual masculino.
- Agustín Destribats — Lucha, 65 kg masculino.
- Pablo Surace y Abel Benedetto — Judo, Katame No Kata.
- Alexis Eberhardt — Tiro, 50 metros rifle tres posiciones.
- Eugenia de Armas — Wakeboard, femenino.
- Ulf Ditsch — Wakeboard, masculino.
- Tobías Giorgis — Esquí náutico, salto masculino.
- Lucía Falasca — Vela, ILCA 6 femenino.
- Arsen Julfalakyan — Lucha grecorromana, hasta 77 kg.
- Selección Argentina femenina de handball — Handball femenino.
- Selección Argentina femenina de rugby — Rugby Seven.
- Selección Argentina masculina de rugby — Rugby Seven.
- Los Leones — Hockey sobre césped masculino.
- Las Leonas — Hockey sobre césped femenino.
- Micaela Levaggi — Atletismo, 1.500 metros femenino.
- Marcos Méndez y Rubén Ramos — Ciclismo de pista, Madison masculino.
- Alejo Suter — Escalada deportiva, boulder masculino.
- José Luis Acuña — Taekwondo, hasta 68 kg masculino.
- Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo — Tenis de mesa, dobles masculino.
- Horacio Cifuentes — Tenis de mesa, individual masculino.
- Micaela Levaggi — Atletismo, 5.000 metros femenino.
- Manuel Tripano — Canotaje, C1 slalom paralelo masculino.
- María José Vargas — Ráquetbol, individual femenino.
- Magdalena Garro, Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto — Canotaje, K4 500 metros femenino.
- Agustín Vernice, Vicente Vergauven, Gonzalo Carreras y Rubén Voisard Rézola — Canotaje, K4 500 metros masculino.
- Aramís Sánchez y Santiago Piedras — Canotaje, C2 500 metros masculino.
- María José Vargas y Valeria Centellas — Ráquetbol, dobles femenino.
- Natalia Méndez y Diego García — Ráquetbol, dobles mixto.
- Lis García y Cynthia Pinto — Pelota vasca, paleta goma trinquete femenino.
- Agustín Pinti, María Florencia Lamboglia, Elián Larregina y Megan Powell — Atletismo, 4x400 metros mixto.
- Facundo Andreasen y Alfredo Villegas — Pelota vasca, paleta goma trinquete masculino.
- Brenda Rojas — Canotaje, K1 500 metros femenino.
- Agustín Vernice — Canotaje, K1 1000 metros masculino.
- Brenda Rojas y Agustín Vernice — Canotaje, K2 500 metros mixto.
- Sabrina Zuccoli y Joaquín Gallardo — Canotaje, C2 500 metros mixto.
- Isabella Assmann — Surf, bodyboard femenino.
- Brenda Rojas y Magdalena Garro — Canotaje, K2 500 metros femenino.
- Agustín Vernice y Gonzalo Carreras — Canotaje, K2 500 metros masculino.
- Aramís Sánchez — Canotaje, C1 500 metros masculino.
- Brenda Rojas — Canotaje, K1 200 metros femenino.
- Belén Casetta — Atletismo, 3000 metros con obstáculos femenino.
- Kevin Molina — Karate, kumite masculino.
- Victoria Vílchez y María Belén Mosca — Pádel, dobles femenino.
- Joaquín Muñoz Larreta — Surf, shortboard masculino.
- María Vargas, Natalia Méndez y Valeria Centellas - Racquetball, equipos femenino
- Lautaro Midon - Tenis, singles masculino
- Los Gladiadores - Handball masculino
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