Gimnasia de Jujuy recibe a San Martín de Tucumán: hora, árbitro y entradas

Gimnasia de Jujuy vs. San Martín de Tucumán: venta de entradas y opciones online para visitantes

Gimnasia de Jujuy se prepara para un nuevo compromiso de la Primera Nacional . Este domingo 27 de septiembre, desde las 21, recibirá a San Martín de Tucumán en el estadio 23 de Agosto, en un partido correspondiente a la fecha 31 de la Zona B. El duelo tendrá como árbitro principal a Bruno Amiconi y contará con público local y visitante.

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El equipo jujeño afrontará una nueva fecha del campeonato con la intención de mantenerse en la pelea en la parte alta de la tabla. El plantel llega al tramo decisivo de la competencia después de una serie de actuaciones que le permitieron sostener sus aspiraciones.

En la previa, el defensor y capitán Guillermo Cosaro destacó el presente del equipo y aseguró que el grupo mantiene firme la meta planteada para esta temporada.

El partido ante San Martín de Tucumán también genera una expectativa especial entre los hinchas, que se preparan para acompañar al equipo en el 23 de Agosto.

Bruno Amiconi será el árbitro

La AFA designó a Bruno Amiconi como juez principal para el encuentro entre Gimnasia y San Martín.

El equipo arbitral estará compuesto además por Matías Bianchi, como asistente 1; Gonzalo Ferrari, asistente 2; y Guillermo González, quien cumplirá la función de cuarto árbitro.

El encuentro comenzará a las 21 horas y tendrá como escenario el estadio 23 de Agosto.

Entradas para Gimnasia y San Martín

Los hinchas de Gimnasia de Jujuy pueden adquirir sus localidades mediante la venta anticipada dispuesta por el club. El expendio presencial para el público local se realiza en la sede de la institución y las boleterías también estarán habilitadas el día del partido.

Por otra parte, la parcialidad de San Martín de Tucumán cuenta con una alternativa de compra online para acceder a las localidades correspondientes al sector visitante.

De acuerdo con la información publicada sobre la venta, la Popular Visitante tiene un valor de $35.000, mientras que la entrada para menores cuesta $20.000.

Un partido clave en el tramo final

Con el campeonato entrando en su etapa decisiva, Gimnasia tendrá nuevamente la posibilidad de sumar ante su gente. El cruce frente a San Martín de Tucumán será este domingo 27 de septiembre a las 21, con Bruno Amiconi como árbitro y el estadio 23 de Agosto como escenario.

Los hinchas que concurran deberán tener en cuenta los horarios y modalidades de ingreso establecidos para cada sector del estadio.