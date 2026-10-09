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9 de octubre de 2026 - 09:46
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Franco Colapinto terminó 19° en la única práctica del GP de Singapur antes de la Sprint

El argentino probó distintas variantes con el tanque lleno y quedó lejos de Pierre Gasly, su compañero en Alpine, que finalizó 9° en el circuito de Marina Bay.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1.

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1.

Franco Colapinto terminó en el puesto 19 la única tanda de entrenamientos libres correspondiente al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 2026. El piloto argentino marcó un registro de 1:34.983 con compuestos medios y terminó a 2,709 segundos de George Russell, quien encabezó la clasificación de la sesión.

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Durante la práctica, Franco Colapinto dedicó una parte del tiempo a evaluar diferentes configuraciones con el tanque cargado de combustible, con el objetivo de optimizar el comportamiento del monoplaza en las complicadas calles del circuito. Sin embargo, al buscar registros más veloces, tuvo dificultades para encontrar un sector libre y, en los instantes finales, se cruzó con Lando Norris cuando intentaba completar una vuelta rápida.

Por su parte, Pierre Gasly logró un resultado más alentador: el compañero de Colapinto finalizó noveno, gracias a una buena marca que consiguió establecer durante los últimos minutos del entrenamiento.

Franco Colapinto, complicado en la práctica del GP de Singapur

El primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur se desarrolló en un escenario complejo para las escuderías. Las altas temperaturas, el ambiente húmedo, las irregularidades del pavimento y la presencia de suciedad en el trazado de Marina Bay complicaron las tareas de puesta a punto de los monoplazas.

Además, la actividad estuvo precedida por un episodio que afectó las condiciones ambientales: el humo generado por los incendios forestales en Indonesia deterioró la calidad del aire en Singapur durante las horas anteriores al inicio de la jornada.

La escudería Alpine organizó una estrategia de pruebas parecida para Franco Colapinto y Pierre Gasly, enfocada en ajustar la estabilidad y el balance de ambos monoplazas. Los dos salieron a pista con neumáticos duros, pero aplicaron métodos diferentes: el argentino recurrió a dos juegos de esa especificación, mientras que el francés completó dos tandas utilizando el mismo conjunto.

Franco Colapinto logró su vuelta más rápida después de cambiar a los compuestos medios, pero su marca quedó lejos de las referencias establecidas por los principales competidores. De esta manera, el argentino terminó relegado en la tabla de posiciones, en una práctica que exigió a todas las escuderías ajustar sus planes ante las dificultades del trazado.

George Russell fue el más rápido, pero tendrá una penalización

George Russell fue el más veloz en la única práctica libre disputada en el trazado de Marina Bay. El piloto británico, vencedor del Gran Premio de Singapur en la temporada pasada, encabezó la clasificación de la sesión.

Pese a ese resultado, el corredor deberá cumplir una sanción durante la carrera del domingo debido a un reemplazo de motor. La modificación se produjo después de los inconvenientes mecánicos que experimentó en el Gran Premio de Malasia.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Singapur

La siguiente actividad de Franco Colapinto en pista será la clasificación que definirá la grilla de la carrera sprint. De acuerdo con la información oficial de la categoría, Singapur recibe por primera vez un fin de semana bajo este formato.

El piloto argentino buscará bajar sus tiempos en un trazado urbano que demanda máxima precisión al doblar y en el que cualquier error puede resultar costoso debido a la escasa distancia que separa a los autos de los muros.

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