Franco Colapinto sumó otro castigo y partirá desde el fondo en Bahréin

Franco Colapinto recibió otra sanción y largará desde el fondo en el GP de Bahréin en Malasia.

Franco Colapinto acumula un castigo de 15 posiciones en la grilla de partida del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 , que se llevará a cabo este fin de semana en el circuito de Sepang, en Malasia . El piloto de Alpine ya tenía una penalización de cinco lugares como consecuencia del accidente que protagonizó en Bakú junto a Pierre Gasly y Lando Norris .

A ese recargo se le agregaron ahora 10 puestos más debido al reemplazo de un motor que supera la cantidad máxima permitida por el reglamento durante la temporada. La nueva penalización que deberá afrontar Colapinto no está relacionada con una acción ocurrida sobre el trazado ni con algún inconveniente registrado durante los entrenamientos .

El motivo del recargo fue la decisión de Alpine de colocar en su monoplaza la quinta unidad de combustión interna Mercedes de la temporada , cuando la normativa de la categoría establece un máximo de cuatro motores de este tipo antes de aplicar una sanción.

Como consecuencia de esta decisión, el piloto argentino podría partir desde el fondo de la grilla en la competencia del domingo . Alpine optó por colocar la nueva unidad de potencia justamente durante un Gran Premio en el que Colapinto ya debía afrontar un recargo de cinco lugares debido al choque ocurrido en Azerbaiyán.

La estrategia del equipo consiste en cumplir las dos penalizaciones durante el mismo fin de semana, con la intención de evitar nuevos perjuicios en las carreras que todavía quedan por disputar en la temporada.

El primer recargo que recibió Franco Colapinto tuvo como origen lo ocurrido durante el Gran Premio de Azerbaiyán. A 15 vueltas de la bandera a cuadros, el piloto de Alpine perdió el control de su monoplaza al bloquear los neumáticos cuando intentaba tomar la primera curva tras el reinicio de la competencia luego de la intervención del Auto de Seguridad.

La maniobra terminó con un choque contra Pierre Gasly, su compañero dentro de Alpine, y también involucró al británico Lando Norris. Como consecuencia del incidente, los tres corredores quedaron fuera de la competencia. El incidente terminó perjudicando a Alpine, que se quedó sin sumar unidades en una carrera donde sus dos monoplazas marchaban en posiciones que les permitían aspirar a puntos.

Tras analizar lo sucedido, los comisarios determinaron que Colapinto fue responsable del contacto y resolvieron sancionarlo con una pérdida de cinco lugares para la competencia siguiente. Ese recargo deberá cumplirse en el Gran Premio de Bahréin en Malasia, una fecha en la que Alpine buscará recortar la diferencia con Racing Bulls en la lucha del Campeonato de Constructores.

La escudería con sede en Enstone dejó escapar una ocasión valiosa durante el Gran Premio de Bakú. Una vez finalizada esa competencia, Alpine se ubicó en el sexto puesto del Campeonato de Constructores con 68 puntos, mientras que Racing Bulls aparece quinto con 83 unidades, una diferencia de 15.

En ese contexto, Flavio Briatore reconoció este viernes que el equipo “regaló muchos puntos” como consecuencia del accidente, aunque también remarcó que el objetivo debe estar puesto en las carreras que todavía restan por disputar.

La segunda sanción está relacionada con la cantidad máxima de elementos permitidos para la unidad de potencia. Durante una temporada, cada piloto tiene permitido emplear hasta cuatro motores de combustión interna sin que eso implique una penalización en la grilla. Colapinto superó ese límite al incorporar un quinto V6 Mercedes en su monoplaza de Alpine.

El accidente en Bakú que originó el primer recargo

La utilización de una quinta unidad implica un recargo de 10 posiciones. Al sumarse a los cinco lugares que ya debía perder por el incidente ocurrido en Bakú, el argentino acumula una penalización total de 15 puestos. Debido a que esa cifra excede ampliamente la cantidad de posiciones que podría retroceder como consecuencia de una clasificación habitual, todo indica que partirá desde las últimas filas de la grilla.

La determinación tomada por Alpine estaría relacionada con una estrategia para administrar las penalizaciones a lo largo del calendario. Como Colapinto ya tenía asegurado un recargo, la escudería optó por colocar el nuevo propulsor en esta fecha y absorber ahora la sanción, en lugar de postergar el cambio para una competencia en la que no existieran castigos previos. De esta manera, el equipo se asegura disponer de una unidad de potencia adicional para afrontar la parte final de la temporada.

El argentino no es el único piloto que tendrá que cumplir una sanción durante este fin de semana. Arvid Lindblad, debutante de Racing Bulls, deberá largar desde el fondo de la grilla luego de que su equipo reemplazara el motor, el turbo y el sistema de escape. Por otra parte, Isack Hadjar, representante de Red Bull, fue penalizado con cinco posiciones tras utilizar el séptimo V6 de la temporada.

Cómo trabajó Franco Colapinto en los entrenamientos

La penalización también condicionó la planificación de Alpine durante la actividad del viernes. En la segunda sesión de entrenamientos, Franco Colapinto decidió no realizar una simulación de clasificación con los neumáticos blandos y dedicó la mayor parte de su trabajo a completar tandas extensas, con el objetivo de analizar el comportamiento del monoplaza cuando llevaba una mayor cantidad de combustible.

El argentino finalizó 22° y último en la clasificación de tiempos, aunque registró 31 vueltas, una de las cantidades más elevadas de toda la práctica. Su mejor vuelta fue de 1m43s391, un registro que quedó alejado de las referencias de la jornada debido a que el programa de trabajo no estaba enfocado en buscar un tiempo rápido a una vuelta.

Malas noticias para Franco Colapinto en la F1 El piloto argentino de Alpine cambió el motor de combustión interna y sufrió 10 puestos de sanción, que se suman a los 5 recargos por el toque con Norris en Azerbaiyán. Perderá 15 lugares en la grilla de Baréin.#FrancoColapinto… pic.twitter.com/jnFDrnaEwh — Ciudadano News (@Ciudadano_News) October 2, 2026

Charles Leclerc se quedó con el mejor registro de la sesión al volante de su Ferrari, gracias a una vuelta de 1m37s528. Detrás se ubicaron Isack Hadjar, a apenas 0s099, y Lando Norris, quien terminó tercero a 0s137 del líder.

Por su parte, Pierre Gasly concluyó en el décimo puesto con un tiempo de 1m38s588. Mientras tanto, su compañero de equipo, Franco Colapinto, concentró sus esfuerzos en trabajar sobre el ritmo de carrera y reunir información útil de cara a la competencia del domingo.