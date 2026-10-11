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11 de octubre de 2026 - 15:10
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Franco Colapinto abandonó el GP de Singapur por un problema mecánico en su Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto debió retirarse en la vuelta 31, cuando marchaba en el puesto 12. El equipo sospecha de una falla en la transmisión.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
FrancoColapinto no pudo terminar el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Franco Colapinto no pudo terminar el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Franco Colapinto no pudo completar el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 debido a un problema mecánico en su Alpine, que lo obligó a abandonar cuando transitaba la vuelta 31 de la competencia disputada en el circuito callejero de Marina Bay.

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El argentino venía realizando una carrera sólida y se encontraba en el puesto 12 cuando el rendimiento del monoplaza cayó repentinamente. La falla lo dejó sin posibilidades de continuar y puso fin a un fin de semana complicado para el piloto de Alpine.

El inconveniente ya había sido advertido por Colapinto durante la carrera. En la comunicación por radio con su ingeniero, Stuart Barlow, el argentino alertó que algo se había roto. Pese a los intentos por encontrar una solución, finalmente recibió la indicación de detener el auto.

Franco Colapinto no pudo terminar el Gran Premio de Singapur de F&oacute;rmula 1

Franco Colapinto no pudo terminar el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Tras el abandono, Alpine informó que sospecha de un problema en la línea de transmisión del monoplaza. La escudería aguardará el regreso del vehículo para realizar una revisión y determinar con precisión las causas del desperfecto.

La bronca de Colapinto tras el abandono

Luego de la carrera, el piloto argentino lamentó no haber podido terminar la competencia y pidió analizar lo sucedido para encontrar una explicación al problema mecánico.

“Quedé como en tres ruedas”, expresó Colapinto al describir las dificultades que experimentó con el auto.

Además, manifestó su frustración por el desenlace: “Hay que entender qué pasó y obviamente es una pena”.

Por su parte, su ingeniero de pista se disculpó con el argentino por el inconveniente que lo dejó fuera de competencia. Desde el equipo descartaron que el abandono estuviera relacionado con un error del piloto.

Verstappen ganó en Singapur

Mientras Colapinto debió abandonar, Max Verstappen se quedó con la victoria en el Gran Premio de Singapur. Charles Leclerc finalizó segundo y Kimi Antonelli completó el podio en el exigente trazado urbano.

Para el argentino, el resultado significó otra oportunidad perdida de sumar puntos en la temporada. Ahora, Alpine deberá determinar qué originó la falla para evitar que se repita en las próximas carreras del campeonato.

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