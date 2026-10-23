Franco Colapinto recibió una sanción de 10 puestos en Estados Unidos. 

Franco Colapinto recibió una sanción de 10 puestos en la grilla de partida del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y deberá cumplir con la penalización durante la carrera del domingo. El castigo representa una complicación para el piloto argentino.

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El piloto argentino Franco Colapinto deberá retroceder 10 posiciones en la grilla de largada de la carrera del domingo luego de que Alpine cambiara un componente electrónico de su monoplaza. Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad también fueron penalizados.

La escudería Alpine realizó una modificación en el monoplaza ya que instaló una nueva unidad de control electrónica. La decisión tendrá un costo deportivo para el argentino, que deberá retroceder 10 puestos en la grilla del domingo , debido a que superó el límite de tres unidades permitidas por el reglamento durante la temporada.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) hizo oficial la penalización que deberá cumplir Franco Colapinto en la carrera del domingo. El organismo determinó que Alpine instaló una cuarta unidad de control electrónica en su monoplaza , por encima de las tres autorizadas por el reglamento de la temporada 2026.

La posibilidad de una penalización ya estaba sobre la mesa y el propio Colapinto lo había advertido el jueves. “Tuvimos problemas en Singapur y no es secreto”, reconoció en una entrevista con ESPN. El piloto de Alpine también explicó que la rotura de un motor y los inconvenientes con la batería podían derivar en sanciones, aunque todavía estaban analizando cuántos puestos debería retroceder.

El argentino ya había sufrido una sanción similar durante la temporada. El desgaste de las piezas disponibles lo obligó a perder 10 posiciones en la grilla del Gran Premio de Baréin, que se llevó a cabo en Malasia.

Luego, en Singapur, los problemas con los componentes volvieron a perjudicarlo y lo llevaron a abandonar en las dos competencias del fin de semana: la Sprint y la carrera principal.

Además del argentino, Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad deberán afrontar sanciones después de la clasificación del sábado. Bortoleto, piloto de Audi, perderá 20 posiciones por cambios en el motor y en la unidad de control electrónica, mientras que el representante de Racing Bulls también tendrá que retroceder lugares.

Cuándo, dónde y a qué hora corre Franco Colapinto

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la 18ª fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino correrá en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, y la carrera está programada para las 17 horas de Argentina.