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14 de octubre de 2026 - 19:07
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Franco Colapinto estalló contra los haters: "No me ayudan ni a mí ni a mi futuro"

El piloto argentino de Alpine pidió frenar los ataques contra otros corredores y miembros de su equipo. Además, reveló por qué decidió alejarse de las redes.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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El joven de Pilar agradeció el acompañamiento que recibe desde sus comienzos en el automovilismo, pero advirtió que algunas actitudes de sus seguidores, lejos de beneficiarlo, pueden perjudicar su presente y su futuro dentro de la máxima categoría.

Además, confirmó que decidió tomar distancia de las redes sociales para concentrarse plenamente en su carrera deportiva y en los objetivos que busca alcanzar junto a su escudería.

El fuerte mensaje de Franco Colapinto contra los ataques en redes

A través de un video publicado en Instagram, Colapinto se dirigió directamente a los argentinos que lo acompañan en cada carrera y les pidió que reflexionen sobre sus comportamientos.

El piloto reconoció que el apoyo de sus seguidores es fundamental, especialmente en los momentos difíciles, pero marcó un límite frente a los mensajes de odio.

"Hay veces que nos pasamos de la raya", expresó al referirse a quienes insultan a sus colegas y a los trabajadores de Alpine.

Su mayor preocupación es que estas situaciones terminen afectando sus relaciones dentro de la Fórmula 1, donde el trabajo en equipo resulta fundamental para conseguir buenos resultados.

En ese sentido, lanzó la frase más contundente de su mensaje: "No me ayudan ni a mí ni a mi futuro".

Colapinto también llamó a mejorar el comportamiento colectivo y sostuvo que necesita el respaldo de sus fanáticos para continuar creciendo como deportista.

La polémica con Alpine y los ataques a otros pilotos

El pedido del argentino se produce en medio de una serie de controversias relacionadas con mensajes agresivos dirigidos a otros protagonistas de la Fórmula 1.

Durante los últimos meses, distintos pilotos y miembros de Alpine fueron blanco de críticas, insultos y amenazas en redes sociales.

Uno de los episodios más delicados involucró a Pierre Gasly, compañero de Colapinto en la escudería francesa, quien denunció amenazas contra él y su entorno familiar después de un incidente durante el Gran Premio de España.

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La situación también generó preocupación dentro de Alpine. Incluso, Flavio Briatore, uno de los principales responsables del equipo, advirtió sobre posibles restricciones en el contacto con medios argentinos si continuaban los ataques.

Frente a este escenario, Colapinto decidió intervenir personalmente para dejar en claro que las agresiones no representan la forma de acompañamiento que espera de sus seguidores.

Colapinto confirmó que se aleja de las redes sociales

Otro de los puntos importantes del video fue la decisión del argentino de reducir su presencia en las plataformas digitales.

El piloto explicó que tomó esa determinación tiempo atrás, con el objetivo de evitar distracciones y concentrarse en mejorar su rendimiento deportivo.

"Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes", reconoció.

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