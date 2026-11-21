Boca y Atlético Mineiro ya se cruzaron en una final internacional. En 1993 disputaron la Copa de Oro Nicolás Leoz , torneo que enfrentó a los cuatro equipos que habían ganado una competencia Conmebol en 1992.

Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán este sábado 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana 2026, desde las 19.30 , en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. A diferencia de las instancias anteriores, el reglamento de la Conmebol contempla una modalidad especial de desempate para definir al campeón.

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El Xeneize buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana y poner fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales. La final se disputará a partido único , por lo que no habrá revancha y necesariamente deberá conocerse al campeón este sábado.

De acuerdo con el reglamento de la Conmebol, la final es la única instancia de la Copa Sudamericana que contempla un tiempo suplementario en caso de igualdad.

Si Boca gana en los 90 minutos, se consagrará campeón.

Si empatan , disputarán un alargue de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15.

Si Boca gana en el tiempo suplementario, levantará la copa.

Si persiste la igualdad después de los 120 minutos, el campeón se definirá mediante una tanda de penales.

En la definición desde los doce pasos, cada equipo ejecutará inicialmente cinco penales. Si continúa el empate, se realizará una serie de un remate por lado hasta determinar al ganador.

Además del título continental, el campeón conseguirá el derecho a disputar la Recopa Sudamericana 2027 y clasificará a la próxima Copa Libertadores.

Cuántas veces ganó Boca la Copa Sudamericana y quién fue el último campeón

Boca Juniors conquistó la Copa Sudamericana en dos oportunidades consecutivas y nunca perdió una final de este certamen. En 2004, el Xeneize se consagró campeón frente al Bolívar de Bolivia. Después de perder 1-0 en el partido de ida, ganó 2-0 en La Bombonera y levantó el trofeo. Un año después, en 2005, volvió a conquistar la competencia tras superar a Pumas de México por 4-3 en la tanda de penales. Si consigue el título en Barranquilla, Boca se convertirá en el primer club en ganar tres veces la Copa Sudamericana.

El último campeón fue Lanús, que en 2025 derrotó precisamente a Atlético Mineiro en la final disputada en Asunción, Paraguay. Aquella definición terminó 0-0 y el Granate se impuso por 5-4 en los penales, con una actuación decisiva del arquero Nahuel Losada, quien atajó tres remates.

Así, Atlético Mineiro disputará su segunda final consecutiva frente a un equipo argentino, mientras que Boca buscará volver a levantar una copa internacional después de 18 años.

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