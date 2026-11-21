Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30, en la final de la Copa Sudamericana 2026 . El encuentro en Barranquilla reeditará una rivalidad que comenzó hace casi cinco décadas y que incluye una consagración internacional del Xeneize, dos eliminaciones y una de las mayores polémicas arbitrales de los últimos años.

Deportes. La pasión por Boca no tiene fronteras: llamó Juan Román a su hijo y conoció a Riquelme

Deportes. Atlético Mineiro vs. Boca, por la Copa Sudamericana: todo lo que hay que saber

El historial oficial favorece al conjunto argentino, aunque el equipo brasileño consiguió imponerse en las últimas dos series de eliminación directa.

Ambos equipos también disputaron un partido amistoso en septiembre de 1985, que terminó sin goles.

Los primeros enfrentamientos entre ambos equipos se remontan a las semifinales de la Copa Libertadores de 1978. En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo ganó 2-1 en Brasil y 3-1 en Buenos Aires. Posteriormente, se consagró bicampeón de América frente a Deportivo Cali.

Quince años después, en 1993, Boca y Atlético Mineiro volvieron a encontrarse, esta vez con un título internacional en juego: la Copa de Oro Nicolás Leoz. El encuentro de ida, disputado en Belo Horizonte, terminó 0-0. En la revancha, Boca se impuso por 1-0 en La Bombonera gracias a un gol de Carlos Mac Allister. Aquella conquista significó el séptimo título internacional en la historia del Xeneize y, hasta el momento, su última victoria frente al conjunto brasileño.

En el año 2000 volvieron a enfrentarse por los cuartos de final de la Copa Mercosur. Tras un empate 2-2 en Buenos Aires, Atlético Mineiro ganó 2-0 en Brasil y consiguió la clasificación.

El polémico antecedente de Boca y Atlético Mineiro en la Libertadores 2021

El último enfrentamiento oficial entre ambos clubes dejó un recuerdo doloroso para los hinchas de Boca. Fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, cuando el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo sufrió la anulación de dos goles tras intervenciones del VAR. En el partido de ida, disputado en La Bombonera, fue anulado un tanto de Diego “Pulpo” González por una supuesta falta previa de Norberto Briasco.

En la revancha, disputada en Brasil, tampoco fue convalidado un gol de Marcelo Weigandt por una posición adelantada sancionada mediante el VAR. Ambos encuentros finalizaron 0-0 y Atlético Mineiro consiguió la clasificación al imponerse por 3-1 en la tanda de penales.

La eliminación derivó en graves incidentes en la zona de vestuarios, con intervención policial y posteriores sanciones disciplinarias.

Ahora, cinco años después de aquel episodio y a 33 de su última victoria frente al Galo, Boca tendrá una nueva oportunidad de vencer al equipo brasileño y conquistar su tercera Copa Sudamericana.

El encuentro comenzará a las 19.30 de Argentina en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, una definición por penales.