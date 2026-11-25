Buscan a una joven argentina arrastrada por un río en Brasil: su pareja murió

Buscan a una joven argentina identificada como Keila en la ciudad brasileña de Ubatuba, luego de haber sido arrastrada por la corriente del río Indaiá durante un fuerte temporal. Su pareja, Enzo Antônio, de 30 años, fue encontrada sin vida este lunes en inmediaciones del barrio Casanga.

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El hecho ocurrió el domingo, cuando las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento de distintos cursos de agua y generaron importantes complicaciones en la ciudad. Desde entonces, los equipos de rescate trabajan para dar con el paradero de la joven.

De acuerdo con la información policial, la principal hipótesis es que Keila y su pareja regresaban de su lugar de trabajo, una pizzería, cuando habrían intentado atravesar un puente en motocicleta en medio de la tormenta.

En esas circunstancias, ambos habrían sido arrastrados por la fuerza de la corriente, que aumentó considerablemente como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en la zona.

Durante el temporal, un testigo escuchó los pedidos de auxilio de las víctimas, aunque no pudo intervenir debido al elevado nivel del agua y a la intensidad de la corriente.

Posteriormente, los efectivos localizaron la motocicleta dentro del río. El lunes encontraron el cuerpo de Enzo Antônio, mientras que la joven argentina continúa desaparecida.

Cómo es el operativo de búsqueda y qué dijo su familia

Las tareas de búsqueda fueron interrumpidas durante las noches del lunes y del martes y se reanudaron este miércoles por la mañana, con la participación de efectivos del Grupo de Bomberos Marítimos (GBMar) y del 11.º Grupo de Bomberos.

Para recorrer la zona, los rescatistas utilizan motos acuáticas, embarcaciones y drones. Sin embargo, las condiciones del río representan una importante dificultad para avanzar con el operativo.

Entre los principales obstáculos se encuentra la escasa visibilidad bajo el agua, debido a la acumulación de vegetación y otros elementos que fueron arrastrados por la corriente durante el temporal.

Si bien la disminución del nivel del río Indaiá podría favorecer las tareas, el pronóstico de nuevas lluvias genera preocupación ante la posibilidad de que las condiciones vuelvan a empeorar.

En medio de la incertidumbre, Santiago, hermano de Keila, expresó su preocupación por la desaparición de la joven y la muerte de su cuñado.

“No perdemos las esperanzas de encontrar a Keila. Hoy la búsqueda será más intensa, pero sigue la lluvia y eso lo dificulta todo un poco” “No perdemos las esperanzas de encontrar a Keila. Hoy la búsqueda será más intensa, pero sigue la lluvia y eso lo dificulta todo un poco”

Un fuerte temporal provocó inundaciones en Ubatuba

La desaparición de la joven argentina se produjo en medio de un episodio de precipitaciones extraordinarias que azotó a la ciudad brasileña durante las últimas horas.

Según los datos difundidos por las autoridades municipales de Ubatuba, se registraron alrededor de 172 milímetros de lluvia en apenas tres horas.

La cantidad de agua acumulada en tan poco tiempo provocó inundaciones, desbordamientos de ríos, caída de árboles y deslizamientos de tierra en distintos sectores del municipio.

Mientras persisten las dificultades generadas por el temporal, los equipos de emergencia continúan desplegados en la zona del río Indaiá para intentar localizar a la joven argentina.