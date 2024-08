Murió la mujer más longeva del mundo a los 117 años: su último deseo

María Branyas Morera fue la persona más anciana del mundo durante cerca de un año.

El mensaje con el que la mujer más longeva del mundo se despidió en redes

Solo unas horas antes de su fallecimiento, se despidió en sus redes sociales con un conmovedor mensaje: “Y cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando de amor” (Tagore). Me siento débil. Se acerca la hora. No lloren, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo no sufran por mí. Ya me conocen, allí donde vaya seré feliz, pues de algún modo los llevaré siempre conmigo”, escribió en un tuit de su cuenta “Super Abuela Catalana” (@MariaBranyas112).