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6 de noviembre de 2026 - 20:21
Economía.

La industria repuntó en septiembre, aunque registró una caída interanual del 1,8%

La producción de la industria manufacturera avanzó 0,7% en septiembre frente a agosto, de acuerdo con la medición desestacionalizada del IPI.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La industria repuntó en septiembre, aunque registró una caída interanual del 1,8%. 

La actividad industrial tuvo un leve repunte en septiembre: la producción manufacturera aumentó 0,7% respecto del mes anterior, de acuerdo con la serie desestacionalizada del IPI. Los detalles, en la nota.

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La industria repuntó en septiembre, aunque registró una caída interanual del 1,8%

La actividad de la industria manufacturera mostró una leve recuperación en septiembre, con una suba del 0,7% frente al mes anterior.

No obstante, el indicador todavía reflejó una caída interanual del 1,8% en relación con septiembre de 2025. Además, el balance del tercer trimestre arrojó un retroceso respecto del período comprendido entre abril y junio.

En contraste, la serie tendencia-ciclo presentó una contracción del 0,4% respecto de agosto. Este indicador busca medir el comportamiento de fondo de la actividad, al moderar las variaciones puntuales, y evidenció que el repunte mensual todavía no se traduce en una recuperación sostenida del sector industrial.

Al observar la serie desestacionalizada, que permite analizar la evolución mensual sin la influencia de factores estacionales o diferencias en los días hábiles, la industria presentó un resultado positivo.

De esta manera, septiembre registró un avance respecto de agosto y cortó parcialmente la dinámica negativa previa.

La comparación con septiembre de 2025 también arrojó un resultado negativo: el IPI manufacturero retrocedió 1,8%. Además, en los primeros nueve meses del año, la actividad industrial acumuló una baja del 2,6% frente al mismo tramo del año anterior.

Los sectores que cayeron y aumentaron en la industria

La mayoría de los sectores industriales mostró resultados negativos: 10 de las 16 divisiones registraron caídas interanuales.

Entre ellos, maquinaria y equipo presentó el mayor retroceso, con una disminución del 26,8% en comparación con septiembre de 2025. Más atrás quedaron otros equipos, aparatos e instrumentos (-22%) y prendas de vestir, cuero y calzado (-5,3%).

Entre las divisiones que también mostraron retrocesos se encontraron vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, con una baja del 3,5%; muebles y colchones y otras industrias manufactureras, con una contracción del 4,9%; productos de metal (-4%) e industrias metálicas básicas (-1,1%).

A este panorama se sumaron los retrocesos en productos de tabaco (-6,5%), refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (-0,8%) y alimentos y bebidas, que mostraron una leve contracción del 0,1%.

En contrapartida, seis actividades lograron mejorar sus niveles de producción respecto del mismo mes del año pasado, lo que permitió amortiguar el retroceso general. Sustancias y productos químicos aumentó un 3,9% y madera, papel, edición e impresión tuvo una suba del 6,4%.

Entre los rubros que lograron avances frente a septiembre de 2025 también se encontraron otro equipo de transporte, con un incremento del 11%; productos minerales no metálicos, con el 5,1%; productos textiles, con el 2%; y productos de caucho y plástico, con el 1,7%.

De esta manera, septiembre presentó resultados contrapuestos. Por un lado, la actividad industrial creció en la medición mensual desestacionalizada; por otro, mantuvo una variación negativa frente al mismo mes de 2025 y en el balance acumulado del año.

La contracción de la tendencia-ciclo también evidenció que aún no hay señales de una mejora sostenida en la producción.

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