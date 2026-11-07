El papa León XIV llegó a Paysandú y miles de fieles esperan su primera misa en América

El papa León XIV llegó este sábado 7 de noviembre a Paysandú, Uruguay, donde encabezará la primera misa de su gira por América Latina. La visita genera una gran expectativa y reúne a miles de fieles de distintos países de la región.

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La celebración se desarrolla en el Parque París Londres, donde se espera la presencia de más de 30.000 personas. Desde temprano, peregrinos uruguayos, argentinos y brasileños comenzaron a ingresar al predio, incluso después de pasar la noche bajo la lluvia para conseguir un lugar.

La misa está prevista para las 10 de la mañana y forma parte de la segunda jornada de la visita del pontífice a Uruguay. Antes de la celebración, León XIV realizará un recorrido en el papamóvil para acercarse a los fieles.

La cercanía de Paysandú con la Argentina favoreció la llegada de numerosos peregrinos que viajaron especialmente para ver al Papa. Se estima que varios miles de argentinos participan de la convocatoria, junto con delegaciones de distintos puntos de Uruguay y Brasil.

La ciudad se preparó durante semanas para recibir al pontífice. El Parque París Londres fue acondicionado para la celebración y se organizaron accesos especiales para los asistentes y las excursiones.

La misa también tendrá un significado especial para la Iglesia uruguaya, ya que estará dedicada al beato Jacinto Vera, considerado el primer obispo del país. Durante su visita, León XIV tiene previsto realizar además un gesto de veneración y bendecir una imagen del religioso.

La agenda del Papa continuará en Montevideo

Después de la celebración en Paysandú, León XIV regresará a Montevideo para continuar con las actividades previstas en su viaje apostólico.

Durante la tarde visitará el barrio Casavalle, donde mantendrá un encuentro vinculado con la realidad social de la zona. Luego participará de una actividad en la Universidad Católica del Uruguay.

La jornada concluirá con una vigilia de oración en el Estadio Centenario, donde se espera una importante convocatoria de fieles.

La visita a Uruguay forma parte de la gira sudamericana del Papa, que continuará este domingo con una misa en Florida antes de su traslado a la Argentina.